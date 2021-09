Lloran los bomberos forestales hoy la muerte de unos de los suyos. Del retén de Almería que combate este maldito incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Cuatrocientos profesionales trabajando (bomberos de todas las provincias andaluzas) y casi mil personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas y albergadas en el Pabellón del Carmen de Estepona. Al cabo de otra madrugada peleándole terreno la fuego. Confiemos en poder contar esta mañana que el incendio se frena.

Libros, autores, lectores y oyentes de radio reunidos en El Retiro

Ha anunciado Brasero que en el Retiro de Madrid, o sea, aquí donde estamos, disfrutaremos de sol toda la mañana. Dieciocho grados a esta hora. Emitiendo 'Más de uno' desde el Paseo de coches y aguardando ya a que empiecen a cobrar vida las casetas y comiencen a aparecer por aquí los editores, los autores, los libreros y, sobre todo, los lectores, que son el grupo más numeroso. Lectores que visitan la Feria del Libro de Madrid, resucitada tras la pandemia.

Echaremos la mañana entre libros, autores, lectores y oyentes de radio, entre ínsulas y culturetas.

Y además, estando aquí, a plena luz, nos ahorramos tener que encender la luz del estudio central de Onda Cero, que eso, en un día como hoy, debería tener premio de la dirección al equipo de este programa. Porque hoy vuelve a ser el día más caro de la electricidad en toda su historia. En el mercado mayorista, que es el que se mide en megavatios hora, se supera la barrera de los ciento cincuenta: 152,32. Hace diez días decíamos que producían tiritona los 130 euros, ya me dirá usted lo que producen 152. ¡Y subiendo! Que esto lo desalentador, la tendencia.

Hasta el obispo-jefe de los obispos españoles, Juan José Omella, ha elevado su plegaria contra la subida de la luz.

Se va a enfadar el Gobierno por no estar al tanto de la existencia del bono social, los descuentos para las familias vulnerables. A los que va a sumar el Gobierno esto del suministro mínimo vital para proteger a quienes tienen menos ingresos. La subida eléctrica a quien más castiga es a los consumidores con tarifa variable y a las empresas que no pueden andar reduciendo su consumo porque sin electricidad no producen.

Monseñor no pone la lavadora

Monseñor ya explicó ayer que él, por ejemplo, no pone la lavadora: "Por la noche me lavo los calcetines en el lavabo yo sólo, no los llevo a la máquina"

Ya, monseñor, ¿y el resto de la ropa? Los calcetines, bien, con un par lavándolos cada noche en el lavabo entiendo que se apaña pero, ¿y lo demás?

El pueblo sigue esperando que el Gobierno concrete las nuevas medidas para abaratar la factura de la luz

El pueblo sigue a la espera de que el Gobierno concrete cuáles son las medidas nuevas que va a aplicar de aquí a final de año para que la factura no descuajeringue la economía de las pymes y las familias.

La vicepresidenta Calviño nos contó el miércoles que la tecla de efecto más inmediato es la de los impuestos, el presidente Sánchez volvió a decir ayer lo mucho que trabaja el Gobierno para aliviarnos del zurriagazo eléctrico, pero llegamos al final de la semana sin novedades al respecto.

Nuevas medidas para combatir los delitos de odio

Para hoy también acuérdese, tiene anunciado el Gobierno nuevas medidas para combatir el aumento de los delitos de odio. Se reúne la Comisión de Seguimiento del Plan contra estos delitos, que tiene así, un nombre largo y enjundioso pero que son el ministerio del Interior, la fiscalía, en fin, quienes tienen ya asignada la tarra de combatir no sólo los delitos de odio, sino todos los delitos.

La intriga para hoy es ésta: qué instrumentos son ésos que va a poner en marcha ahora el presidente Sánchez, o preguntado a la inversa, qué instrumentos son ésos que hasta ahora no se han utilizado. Porque lo delitos los persiguen la fiscalía, los jueces de instrucción y los cuerpos policiales, y hay que pensar que ya tenían a su alcance todas las herramientas que se conocen para atajar los delitos de odio.

Va a ser precisamente ahí, en lo nuevo que pueda presentar el Presidente al terminar esta reunión, donde se mida si la convocatoria de hoy se hizo para tomar medidas o sólo para que Sánchez pudiera tomarse la foto y presentarse como adalid de la lucha contra las agresiones homófobas.

Todos los dirigentes políticos que estos días se declaran hondamente preocupados por los discursos de odio tienen en su mano dar instrucciones inmediatas a sus subordinados en los partidos para que eviten satanizar, denigrar, ridiculizar a colectivos diferentes al suyo, por ejemplo, a los dirigentes y votantes de los partidos rivales.

La erradicación del odio ambiental, como la caridad, empieza por uno mismo.