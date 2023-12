Monólogo de Alsina: "Pincha Yolanda"

Hagamos caso hoy al veteranísimo Miquel Roca, que hace cuarenta y cinco años ejercía de portavoz de la llamada minoría catalana en el Congreso -minoría catalana: el nacionalismo, siempre atribuyéndose la representación de Cataluña- y que ha quedado para la historia como uno de los padres de la Constitución Española.

Los siete progenitores formales de un texto que, en esencia, parieron entre la UCD y el PSOE, Abril Martorell y Alfonso Guerra, es decir, Suárez y Felipe; los dos grupos principales de la Cámara sumaban 283 diputados de 350. Aunque en esto también flaquee la memoria democrática del actual gobierno, la derecha de entonces -tres años después de muerto Franco- era la UCD de Suárez, por más que se le llamara Centro para aparecer como equidistante entre la izquierda y los recalcitrantes.

Suárez se embarcó en la Democracia tras haber hecho carrera en el régimen. O precisamente por haberla hecho acceder al puente de mando aupado por el rey Juan Carlos. Esta idea de que la derecha española fue contraria a la Constitución es otra distorsión histórica gentileza de nuestro gobierno, abonado a los relatos fake. Y esta otra idea de que la Constitución no atendió a la identidad propia, tan recurrente, de algunos territorios es otra falsedad notable.

El nacionalismo catalán está entre los progenitores del texto. Fue la minoría catalana quien proclamó en el Congreso aquello de ‘nos hemos autodeterminado en el Estado de las Autonomías’. Tal como cuarenta y seis años antes había sido Esquerra Republicana quien había gritado jubilosa en el Congreso, al aprobarse el Estatut del 32, ¡viva el pueblo español! Viva.

Pero hagamos hoy caso a Miquel Roca -o háganle caso quienes andan cavando trincheras y levantando muros en el Congreso- y sonría todo el mundo. También aquellos que, debiendo la legitimidad de los puestos que ocupan a esta Constitución trabajan cada día para deslegitimarla. También aquellos que ejerciendo de diputados en Cortes se esfuerzan cada día en sabotear los actos parlamentarios, un día porque va el rey, otro porque va la princesa, otro por-que no yendo nadie se celebra un aniversario que les escuece.

Todo el día reivindicando lo legítimas que son las leyes que hacen ellos y todo el día refutando la legitimidad de la ley fundamental que ordena la convivencia en España y protege al pueblo de los excesos y abusos de sus gobernantes. Que eso es una Constitución. Y así se le explicó a la sociedad española de hace cuarenta y cinco años.

Sonríanse hoy quienes más enemistados que están. Es decir, los de Sumar y los de Podemos. Desde ayer, Yolanda Díaz habla en nombre de cinco diputados menos, echando la cuenta, medio millón de españoles menos. Es un caso interesante de líder política que cinco meses después de las elecciones ya ha perdido a uno de los partidos políticos en nombre de los que decía hablar (llamarse Sumar empieza a resultar paródico). Y no es uno cualquiera el que se borra.

Sumar serán quince formaciones distintas, pero sólo una de ellas puede atribuirse la paternidad de la moción de censura del 18, de la coalición con el PSOE en el 20 y de la red de alianzas con el separatismo para convertir en mayoría parlamentaria lo que, sin él, sería minoría. Y esa formación es Podemos. Desde ayer, emancipada del yolandismo.

Sumar pierde su famoso motor Podemos. Tanto predicar el diálogo, la escucha, los acuerdos entre diferentes y no ha sido capaz la líder sumarísima de acreditar ninguna de las tres cosas -diálogo, escucha, acuerdos- dentro de su coalición electoral. Es verdad que Podemos lleva enredando desde antes de que se convocaran las elecciones generales, pero es que el gobierno de coalición fue una criatura de Podemos; la vicepresidencia segunda fue una conquista de Podemos; el altavoz que hizo posible que Yolanda Díaz escalara hasta convertirse en figura nacional fue el altavoz de Podemos.

'Querían mangonear', dicen en Sumar -que sigue sin saberse bien qué es, si coalición, partido instrumental o avatar de la propia Yolanda-, y será verdad. Tanto como que Sumar, lo que quiera que sea, quería disponer de los cinco escaños morados del Congreso como si fueran peones, soldados disciplinados de un Ejército que los ningunea. La portavoz de Díaz, de nombre Marta Lois, condenó ayer a sus ex diputados por traición y deslealtad. En olorosa declaración, porque la describió como fragrante.

Estuvo comedida porque por menos de esto que han hecho los cinco moraos a otros les han colgado la etiqueta de tránsfugas, claro que eran de derechas, la unidad de medida es a capricho. Estuvo comedida pero con advertencia. Ojo, desleales de Podemos que como se os ocurra votar en contra de cualquier proyecto del gobierno menguante seréis acusados de haberos hecho, qué te digo yo, fascistas.

Como la vida política nacional, gentileza (otra) del Partido Socialista que blanquea a Puigdemont y manda a Santos Cerdán a Suiza a conocer a un señor Galindo de la vida; como la vida política nacional ha entrado, como dice Page, en el terreno de la parodia, tan fecundo, no extrañará a Pablo-Ione-Irene y a Yo-landa que se les ofrezca la Fundación Henri Dunant por si necesitaran de sus servicios.

Donde hay cinco mesas de negociación con el independentismo siempre cabe una sexta. La mesa para negociar el reconocimiento a la identidad nacional de Podemos. Con un Galindo neutral, o sea, ni de Vigo ni de Gala-pagar. Para esto sí les sirve Zapatero.

Sonriamos hoy, como dice Roca, y celebremos la humorada que se permitió ayer la ministra portavoz (del gobierno y del PSOE, dos por una), cuando informó a la prensa canalla del renombramiento de Tezanos como comisario del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Era una broma. Un chiste político. Sólo así puede entenderse. ¿El sociólogo que acierta? Veamos cuánto acierta Tezanos, ministra. Mes de julio. Último pronóstico electoral. Según el CIS, el primer partido en votos iba a ser el PSOE. Fue el PP, como sabemos. Según el CIS, el PSOE le sacaba un punto y medio de ventaja al PP. Fue el PP quien le sacó dos al PSOE, como sabemos.

Según el CIS, la tercera fuerza política iba a ser Sumar. Pero fue Vox, como sabemos. Yolanda Díaz iba a sacar entre 43 y 50 escaños. Tiene 31. (Bueno, ahora 26). Sánchez podía llegar a tener 135. Tiene 121. A Esquerra la ponía muy por delante de Junts y, en realidad, empataron. Tezanos no acertó ni de lejos, ministra. Pronosticó que la izquierda podría gobernar, sí, pero porque le daba a Sumar un porrón de escaños que no tuvo, no porque contara con Puigdemont como nueva fuerza progresista.

Éste de las encuestas de julio es otro relato fake gentileza del partido que perdió en las urnas. El relato según el cual todas las encuestas decían que el PP y Vox tenían mayoría absoluta. Es falso. Había encuestas que no le atribuían esa suma. Sólo que el pronóstico que hacían era que habría bloqueo. Blo-que-o. Porque lo que nadie contemplaba -salvo Sánchez, que lo ocultaba- es que llegado el caso el PSOE se abrazara al prófugo procesado por corrupción para convertir su minoría en mayoría. Qué fácil es predicar contra las fake y, a la vez, engordarlas.

Mantener a Tezanos en su puesto es como hacer fiscal general a la ex ministra Delgado, magistrado del Constitucional al ex ministro Campo o presidenta del Consejo de Estado a la ex ministra Valerio. Un aquí mando yo y todo me resbala.

Se premia a Tezanos la labor jaleadora y el saber preguntar siempre lo que conviene al gobierno (y no preguntar nunca lo que no conviene). Aún estamos esperando a que el CIS pregunte por la amnistía. Y por el sólo sí es sí. Y por el cambio de posición sobre el Sáhara. A cambio ha preguntado por el cambio de hora. Sonriamos, que es seis de diciembre. Hoy hagamos caso a Roca.