Monólogo de Alsina: "Con amigos como estos..."

Le das a Villarejo un micrófono en el Congreso de los Diputados y el tipo aprovecha para hacer campaña a su manera.

Con partidarios como Villarejo, para qué quiere Sánchez enemigos

Villarejo. Con partidarios como éste, para qué quiere Sánchez enemigos. El riesgo de sentar al comisario en una comisión del Congreso es que chulee a los diputados, le dé la vuelta a lo que le preguntan, se reivindique como agente de inteligencia al servicio de España y acabe haciéndole un roto al Partido Socialista. O sea, todo lo que hizo ayer. Sanchez es mi ídolo, dice este desahogado, no sin antes aludir al suegro y a la sauna.

A Villarejo lo recibieron ayer como si fuera el garganta profunda del Watergate los grupos que han sacado de la nevera la comisión de investigación de la Kitchen. La sacó de la nevera el PSOE para usarla en campaña electoral como arma de desgaste del PP y creyendo que aún colearían los trapicheos del tito Berni.

Va Villarejo y presenta la operación Cataluña como una operación de inteligencia dirigida por el CNI para combatir una amenaza a la seguridad del Estado

Pues que luego va Villarejo y presenta la operación Cataluña no como las cloacas del ministro Fernández Díaz, apadrinado por Cospedal, creando una policía política para fabricar munición falsa contra líderes independentistas, sino como una operación de inteligencia dirigida por el CNI para combatir una amenaza a la seguridad del Estado y en la que él actuaba como un agente del servicio secreto.

Y en su paz se quedó el compareciente. Encantado de que le dieran bola para poder arremeter, otra vez, contra el general Sanz Roldán. El PSOE sabrá si esto, en términos electorales, es también un cañón, como diría Patxi.

Otegi ha escogido meter etarras en sus listas

Le das a Otegi el rango de arquitecto de la nueva España y socio estable del gobierno progresista y él te hace otro roto. Llenando las listas de Bildu de tipos con una trayectoria aún más ligada al terrorismo que la suya: integrantes de comandos, coautores de crímenes, autores materiales de asesinatos a empresarios, policías y guardias civiles.

A ver, Bildu es lo que es. El partido que manda en esa coalición, que es el de Otegi y el descapuchado David Pla, es lo que es. Y está terriblemente orgullosos de lo que hicieron los pistoleros de ETA. Fracasaron después de cuarenta años matando gente, es verdad, pero oye, lo intentaron. Tumbar la democracia española. Y les están agracedidos por haberlo intentado. Y porque de no haber sido por ETA Otegi tendría que haberse buscado un trabajo.

Bildu es lo que es y está terriblemente orgullosos de lo que hicieron los pistoleros de ETA

El Gobierno puede celebrar que Batasuna, o Sortu, dejara de participar en el terrorismo -participar, no sólo aplaudir, participar activamente- y aceptara cumplir las reglas democráticas, pero lo que no puede es negar que Bildu es lo que es. Viene de donde viene.

Hay miles de vascos simpatizantes de Bildu que no tienen antecedentes penales. Podía haber confeccionado sus listas sólo con ellos, los que ni amenazaron, ni secuestraron, ni mataron. Pero ha escogido meter etarras. Y eso es una elección. Meter etarras que mataron gente no es obligatorio ni siquiera para Bildu. Y al elegir meterlos, Bildu se define. O se retrata, que igual es más preciso.

Y al eludir reprocharle a Bildu que pretenda hacer concejal a un tipo que asesinó a vecinos de ese mismo pueblo quienes se están retratando son sus compadres del Parlamento. Con lo directo, lo vehemente, lo elocuente que es Patxi López cada vez que habla y ayer con Bildu se quitó de en medio.

Meter etarras que mataron gente no es obligatorio ni siquiera para Bildu. Y al elegir meterlos, Bildu se retrata

¿Y por qué no valora? ¿Qué problema puede tener un ex lendakari socialista, dirigente del PSE, en opinar sobre la presencia de etarras con delitos de sangre en las listas electorales?

Irene Montero, comprensiva con las listas de Bildu

Con lo directa, lo contundente, lo clara que es Irene Montero cuando opina sobre acusados de otros delitos violentos y lo comprensiva que se mostró ayer sobre las listas de Bildu.

¿Diría lo mismo si a un partido se le ocurriera meter en su lista a un tipo que hubiera asesinado a su mujer y sus hijos con el argumento de que ya tiene cumplida su condena?

¿Diría lo mismo si a un partido se le ocurriera meter en su lista a un tipo que hubiera asesinado a su mujer y sus hijos con el argumento de que ya tiene cumplida su condena? ¿O es que hay asesinatos de primera y de segunda? Desde el respeto a la legalidad se puede decir abiertamente que esto de Bildu es una infamia.

La primera regla de la propaganda de campaña es dosificarla

La campaña electoral avanza ya a toda vela y como dure mucho más le va a faltar presupuesto a la Moncloa para poder pagar las multas de la Junta Electoral a la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Por abuso de posición. Hace tiempo que el Gobierno no se molesta ni en disimular la utilización electoral que hace de su poder ejecutivo.

Han tenido que llegar las elecciones de mayo para que Sánchez descubriera que hay en España una emergencia habitacional, así la llama en sus mítines (en realidad se pasa el día dando mítines, lo mismo en polideportivos que en el Hemiciclo). Y han tenido que llegar las elecciones de mayo para que descubra la cantidad de cosas que se pueden hacer para paliar los efectos de la emergencia rural por la falta de lluvias.

Han tenido que llegar las elecciones de mayo para tratar de paliar los efectos de la emergencia rural por la falta de lluvias

Las organizaciones agrarias llevan semanas pidiendo ayuda para afrontar la pérdida de cosechas. Ha habido unas cuantas reuniones con cargos intermedios del gobierno. Pero premeditadamente ha dejado el Gobierno para hoy, último día hábil antes de la campaña electoral, la concreción de las medidas paliativas. O sea, cuánto dinero va a repartir y cómo.

Toda la trompetería oficial se puso en funcionamiento ayer para anunciar un Consejo de Ministros extraordinario. ¿Qué es un Consejo Extraordinario? Pues aquel que se celebra un día distinto a los consejos corrientes para que tenga más repercusión y con la coartada de la emergencia. Ministros, hay que reunirse mañana mismo porque no podemos esperar más. Dices: pero si lleva sin llover con normalidad dos meses y precisamente mañana es cuando se anuncia lluvia en toda España. ¡Qué tendrá que ver la meteorología con el calendario electoral! Un Consejo Extraordinario no se celebra cuando la emergencia se produce, sino cuando al comité electoral de la Moncloa le parece más conveniente.

Ministros, hay que reunirse mañana mismo porque no podemos esperar más. Dices: pero si lleva sin llover con normalidad dos meses

Yo me imagino a los ministros de Podemos preguntándose ayer: ¿y qué tendremos que aprobar esta vez? ¿Nos gustará, no nos gustará? ¿Acaso le importa a alguien a estas alturas que nos guste o no nos guste algo? La vicepresidenta Ribera pidió paciencia porque tampoco era cuestión de contar ayer las medidas: la primera regla de la propaganda de campaña es dosificarla.

Yolanda Díaz habla de prohibir la actividad laboral

Y la vicepresidenta Díaz avanzó una medida que no tiene que ver con la sequía sino con el calor, y que hoy sabremos si el Gobierno piensa aprobarla por decreto o cambiando la ley que está en vigor o cómo. La ley en vigor dice que los empleadores han de organizar la jornada de trabajo de tal manera que se eviten las horas de más calor cuando las temperaturas están excepcionalmente altas. La vicepresidenta segunda (marca) habla de prohibir la actividad.

Lo que quiere decir es que cuando la AEMET emita avisos o rojos o naranjas (la AEMET no declara alertas, como la AEMET nos recuerda a todos constantemente), no se podrá trabajar en el exterior. Adaptar la regulación laboral a las condiciones meteorológicas, porque adaptar las condiciones meteorológicas a la actividad laboral es más difícil.

Puede darse, por tanto, semanas enteras de aviso rojo por altas temperaturas en las que tenga que parar su actividad la construcción, o la agricultura. O los policías municipales, los jardineros, los barrenderos, todos aquellos que trabajan en el exterior y que han de anteponer su salud, faltaría más, a su trabajo.

Seguro que el Gobierno lo tiene todo estudiado y hoy se encargará de explicar esta nueva norma cuándo empieza y cuáles van a ser sus efectos. Entre mítin, mítin y mítin.