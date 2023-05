Monólogo de Alsina: "Avance social... sólo los martes"

Día de San Isidro. Festivo en Madrid. Con acto institucional en el ayuntamiento. ¡Pero sin Bolaños! De modo que no tendrá, ni de lejos, el eco que tuvo lo del dos de mayo. También en esto Ayuso le gana en repercusión a su compañero de candidatura. A pesar de todo, compañeros. Si Ayuso y Almeida son capaces de fingir que se adoran, a ver por qué no iban a poder fingir ayer Sánchez y García-Page que se soportan. Fue testigo Puertollano del esfuerzo que ambos hicieron para aguantarse una mañana.

En ausencia de Bolaños y de cualquier otro ministro el alcalde entregará las medallas de Madrid. Que no se entere Podemos, pero entre las premiadas está Ana Rosa. (Ya te tocará, Pablo, ya te tocará. Dentro de unos años, cuando tu carrera periodística esté más asentada, que tú eres un chaval, aún estás empezando).

Deja de quejarte, baby-votante, que estamos trabajando

Como es un acto institucional, y están allí los rivales de los otros partidos, se abstendrá Almeida de hacer campaña. Y casi mejor, porque si la hiciera presumiría Almeida de irle a regalar a cada recién nacido un chupete con el oso y el madroño. Qué bebé no ha soñado con tener algo así. El chupete con el símbolo de la ciudad, así se amarra a los votantes, José Luis, dándoles lo que quieren desde el primer llanto. O consiguiendo que se callen, que el chupete también vale para eso: deja de quejarte, baby-votante, que estamos trabajando.

Entre las promesas de los unos y los otros van a conseguir que lloremos el día que la campaña electoral termine

A los padres del recién nacido les enviará el ayuntamiento un código QR con los papeles del niño para la escuela infantil: la beca para que puedan pagarse una privada quienes no consigan plaza en las escuelas públicas. Y que además de prometerse luego hay que saber ejecutar a tiempo para que no se la ingresen un curso después de haberla pedido, que es lo que pasó el año pasado. Te retrasas, te retrasas y el dinero llega cuando el niño ya está haciendo el interrail gentileza del gobierno de España.

Entre las promesas de los unos y los otros van a conseguir que lloremos el día que la campaña electoral termine. ¿Qué será de nosotros luego, ya nadie nos regalará nada? Bueno, nosotros… Entiéndase los votantes que tengan menos de 35 años -incluyendo recién nacidos- y más de 65 -incluyendo a los jubilados con la pensión máxima-, porque para el resto, poca cosa.

Reincide Sánchez en lo del plagio

Lo de Sánchez convertido en agente promocional de sí mismo ya es una caricatura. Mitin que da, regalo que reparte. Y a todo lo llama avance social.

Ayer le tocó al único colectivo que en este país no ha perdido poder adquisitivo: los jubilados. Que a su 8,5% de subida podrán añadir ahora un descuento en las entradas del cine que abonaremos, generosamente, el resto de los ciudadanos a mayor gloria del presidente que gestiona nuestros impuestos. Sí, es verdad, reincide Sánchez en lo del plagio.

Esto de subvencionarles el cine a los mayores lo inventó Esperanza Aguirre, conocida socialdemócrata, en Madrid. Y ha estado tacaño Sánchez porque con ella se pagaba aún menos: un euro. Lo que pasa es que Aguirre le puso un título vulgar, mayores de cine, y Sánchez le pone un título ambicioso: avance social.

¿Y por qué dos, presidente? ¿Y por qué no ningún euro? Ya que se pone, ¿por qué no gratis total? ¿Qué se lo impide? Sea valiente y que le dén a la Junta Electoral. Anuncie a la vez el cine gratis para mayores y el teléfono móvil gratis para los jóvenes. Si Almeida regala chupetes, usted no se quede atrás: regale consolas y zapatillas deportivas. Y llámelo a todo avance social.

El presidente ya no disimula que se está pagando la campaña con los Presupuestos del Estado

Algún día cambiaremos la Constitución para consagrar ahí, negro sobre blanco, el derecho al interrail y el derecho al cine barato. Por supuesto que sí. Sólo para jóvenes y mayores, claro. El que no sea ni joven ni viejo, que se aguante. Y que siga pagando para poder subvencionar a los colectivos más necesitados todas estas urgencias vitales. El presidente ya no disimula que se está pagando la campaña con los Presupuestos del Estado. Ríete tú del dopaje de Lance Armstrong.

"Es legal, pero no es decente"

Teoría y práctica de la decencia. El viernes pronunció esta frase el presidente a cuento de las listas de Bildu. Si el miércoles, cuando saltó la noticia, sus portavoces hubieran dicho eso mismo, la bola de nieve igual no habría crecido. Pero cuando tardas dos días en decirlo y lo haces después del lendakari, la frase suena un poco a copia.

Llegar tarde es lo que tiene. Es una frase resbaladiza ésta de ‘es legal, pero no es decente’. Porque tus críticos toman nota y te estarán esperando, con la frase en la mano, para la próxima vez que justifiques un pacto con Bildu en el hecho de que es un partido legal y con presencia en el Parlamento. Pero añadió el presidente una segunda reflexión sobre estos etarras candidatos.

¿Y Otegi, presidente? ¿Esto va también por Otegi o él está exonerado? Porque Otegi también estuvo ahí, es uno de los condenados por secuestro que cumplió condena y que volvió a ser condenado por trabajar para ETA. Otegi debe su carrera política a haber sido uno de ellos. ¿Él también debería mostrar arrepentimiento y abstenerse de aparecer en una lista?

Pablo Ordaz firmaba ayer un artículo en el diario El País en el que recordaba aquellos años, muchos años, en que los medios escrutábamos cada comunicado de ETA y cada declaración de Otegi queriendo encontrar alguna traza que invitara a la esperanza de un cambio de ciclo. Y cómo después la banda hacía lo que mejor sabía, que era matar.

Nunca se hará justicia a quienes practicaron la resistencia civil frente al terror

En el pueblo del concejal asesinado se celebraba un pleno de condena en el que los compañeros del difunto, del PSOE o del PP, abrumados por la certeza de que podían ser los próximos, eran insultados por los simpatizantes de Batasuna mientras los concejales de esta organización votaban en contra de las mociones que repudiaban el crimen. Las casas del pueblo, incendiadas una y otra vez, blindadas como sucursales bancarias, permanecían abiertas y se resistían a claudicar ante el terror.

Aquellos tiempos, escribía Ordaz, quedaron afortunadamente atrás. ETA fue vencida y aquellos que resistieron las botellas incendiarias y las bombas lapa hoy comparten la cola del cine, la del supermercado y hasta el rellano de la escalera con gente que deseó su muerte o miró para otro lado.

No es suficiente decir que la presencia de antiguos terroristas de ETA en las listas de Bildu es legal. Convendría también decir que duele

Tal vez nunca se les haga justicia a todos aquellos y aquellas que, jugando al dominó o a las cartas en las Casas del Pueblo, practicaron la resistencia civil frente al terror, pero no estaría mal un poco de cariño, algo de reconocimiento, de cercanía…; tal vez una declaración rápida, inequívoca, de rechazo a la última provocación de Otegi, aquel al que algunos analistas llegaron a bautizar como “héroe de la retirada...”. No es suficiente decir que la presencia de antiguos terroristas de ETA en las listas de Bildu es legal. Convendría también decir que duele.

Añado que convendría decirlo, por principios, por convicción, en el minuto siguiente a que esa presencia se confirme. Sin vacilar en cálculos sobre el aprovechamiento electoral y demostrando el compromiso que se presume con la decencia y la memoria.