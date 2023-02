El equipo de este programa inicia hoy el día en Zaragoza. En la misma plaza del Pilar. Dentro del Ayuntamiento, que se está más calentito que fuera. Ya va subiendo la temperatura, eh. Ya casi tenemos medio grado en el exterior del edificio. Y en cuanto salga el sol, grado y medio.

Saludamos al resto del país desde esta ciudad que no necesita presentación. Y me vais a permitir que enviemos desde aquí, y todos los que estamos aquí, un mensaje de aliento al presidente de Aragón, Javier Lambán, que inicia este día en la cama del hospital por una infección que seguro que se queda en poca cosa pero que le tiene bajo de forma.

Le enviamos nuestro ánimo, en el deseo de que pronto pueda volver a la batalla. Que es un deseo compartido por todos los dirigentes políticos de esta tierra, sea cual sea su credo político. Las relaciones personales y el respeto entre quienes piensan distinto están por encima de posiciones políticas. O debería.

Hay un alcalde del PP en un pueblo de Cuenca al que se le va a caer el pelo por zafio y por maleducado. Hizo una declaración asquerosa sobre Irene Montero -lo de siempre, hay gente que tiene fijación por su relación conyugal- y ha respondido Feijóo que una y no más. Que críticas políticas a la ministra, todas, pero comentarios miserables, ninguno. Pues bien está.

El gobierno de coalición cuatripartito de Aragón

Bueno, no sé qué pasa, pero cada vez que venimos a hacer el programa a Aragón coincide que está la vida política de aquí en ebullición. A los oyentes del resto de España el nombre de Arturo Aliaga no es dice nada, pero es el vicepresidente del gobierno de Aragón y no es del PSOE sino del PAR. Porque aquí hay gobierno de coalición cuatripartito. Si Sánchez presume de haber aguantado tres años con una coalición de dos partidos, no va a presumir Lambán de llevar siete con una coalición de cuatro: el PSOE, Podemos, la Chunta y el PAR, que es quien ahora está metido en talleres y en riesgo de reventar.

Si en las elecciones el PAR se la pega, de rebote sale tocado el PSOE porque le menguan los posibles socios

Aliaga es el presidente de ese partido a esta hora de la mañana, pero es casi seguro que cuando el sol se ponga ya le habrán mandado a su casa. Los propios, su propio partido. Le han presentado una moción de censura interna, como si fuera Lizz Truss. Si la pierde, el PAR se encontrará a tres meses de unas elecciones teniendo que elegir nuevo candidato. Qué vértigo. Para el PAR, que en sus cuarenta y cinco años de historia no se había visto en otra. Y si en las elecciones se la pega, de rebote sale tocado el PSOE porque le menguan los posibles socios. Tampoco es que Podemos esté para tirar cohetes, ¿verdad? Y ahora, con lo del solo sí es sí, menos.

A veces, tus propios compañeros te descabalgan

A veces estas cosas suceden: tus propios compañeros se hartan de ti y te descabalgan. No iba a pasarle sólo a Pablo Casado (un año se cumple de su extinción, y desde entonces no ha hecho ni un ruido, eh). Bueno, o a Pedro Sánchez, al que una vez también destronaron y sólo sirvió para que regresara aclamado por las bases y aún más convencido que antes de su enorme valía. Quién nos ha visto y quien nos ve.

No, no estoy diciendo que los próximos presidentes del gobierno de España serán Arturo Aliaga y Pablo Casado. Sánchez sólo hay uno. O eso quiere creer Feijóo, que dice: con que gane a éste, luego ya el PSOE será otra cosa. Más lambaniana, digamos, más pagista, con ‘g’ de García Page.

Estas elecciones de mayo pueden suponer, no sólo aquí, la extinción de unos cuantos partidos pequeños. Ayer en el debate en las Cortes de Aragón se hablaba de transfuguismo a iniciativa de Ciudadanos alguien mencionó la diferencia entre el transfuguismo y el fuguismo a secas, sin trans. Que es cuando en un partido los dirigentes empiezan a darse a la fuga porque ven que el barco naufraga y al grito de ‘tonto el último’ empiezan a ofrecerse a otras tripulaciones. Cuánto de eso ya está pasando, eh, cuánto.

El divorcio entre el PSOE y Podemos por la ley del 'sólo sí es sí'

Bien. El asunto de la semana en España ha sido el divorcio entre el PSOE y Podemos a cuento de la ley del sólo sí es sí. Hace quince días informó el Gobierno de que se iba a remendar la ley para que en el futuro las penas vuelvan a ser las que eran. Anoche el presidente entonó en público un lamento. No un reconocimiento de negligencia, o una asunción plena de la responsabilidad de lo que ha pasado, no. Un lamento.

La situación que se ha provocado. Le sobra el se. La ha provocado el Gobierno. ¿Sin querer? Bueno, por no estudiar bien las consecuencias de los cambios penales. Nadie quería que pasara, pero ha pasado. Y el Gobierno sigue sin tener un criterio único sobre qué hay que hacer.

Atrincherada Irene Montero en su negativa a volver a la escala penal que había antes de su ley y decidido el PSOE a volver pese a quien pese. Lo dijo el ministro Bolaños en este programa ayer: no hay más camino que agravar la penas.

Hay que agravar las penas porque antes se rebajaron, eso es lo que ya no niega la parte socialista del Gobierno. Que preferiría hacerlo con el apoyo de todos los grupos políticos, claro, pero que no cierra la puerta a hacerlo con quien ya se ha ofrecido, que es el PP.

Lo que está por ver ahora es si el PSOE mantiene el texto que ha presentado o, fruto de la negociación con sus socios de siempre (y con Podemos) lo acaba modificando. Aún es pronto para saber cómo quedará la ley después de la reparación de la ley.

Se podrían beneficiar de la rebaja penal uno de cada cuatro delicuentes condenados

Impecable. Se supone que esta vez sí han tenido en cuenta todo lo que hace un año y medio no tuvieron. Eso que llaman efectos imprevistos y que tan imprevistos no serían cuando nada más entrar en vigor la ley empezó el goteo de rebajas de penas. No a cargo de un juez o dos, sino en casi todas las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores del país. Este contador de rebajas de penas que tiene de los nervios al partido socialista. Por encima ya de los quinientos casos y con la duda de si no serán casi mil. Podría acabar sucecidiendo que se beneficie de la rebaja penal uno de cada cuatro delicuentes condenados.

Ayer recogimos una información de El Independiente que decía que hay Audiencias Provinciales que no han informado de sus resoluciones, es decir, que también han rebajado penas pero no lo han dicho. El Consejo General del Poder Judicial va a requerir a todos los Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales información completa de casos y revisiones. Para poder trasladar esa información a la opinión pública. Incluso al Gobierno. Porque el Gobierno está diciendo (ministerio de Justicia) que desde el primer día están estudiando a conciencia cada resolución judicial y, a la vez, está diciendo que no lleva un recuento de todos los casos. Si ni siquiera sabe cuántos son, difícilmente puede estar estudiándolos todos.

Un solo caso habría bastado, decía ayer el ministro Bolaños. El primero se conoció en noviembre. El último, ayer, llegando ya a la mitad de febrero.

Irene Montero insiste en que la negligencia no es suya

Irene Montero se declara dispuesta a pedir perdón a las víctimas que lo necesiten -dijo ayer, las que lo necesiten- pero no como Irene Montero ministra de Igualdad sino como Estado. Este pasaje de su comparecencia en la cadena SER es revelador. Primero, el condicional: si tenemos que pedir perdón, no afirma que haya motivos para hacerlo. Y luego, el como Estado, que significa, en el diccionario morado, que la negligencia no es suya.

La verdad de Podemos es que son los tribunales, ignorantes, quienes no están sabiendo aplicar su ley

Explicando la verdad de Podemos, se entiende. La verdad de Podemos es que son los tribunales, ignorantes, quienes no están sabiendo aplicar su ley. Esto es como el conductor aquel que equivocó el acceso a la A-2 y se metió en sentido contrario. E iba todo el camino esquivando coches e indignado porque el resto de los conductores incumplían el reglamento de tráfico. Serán brutos, decía, ¿dónde se habrán sacado el carné?

A un lado, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y asociaciones de jueces y magistrados. En el otro lado, Irene Montero y su equipo. Si usted tuviera que elegir cuál de los dos lados entiende más de delitos y penas, en serio, cuál diría que es.