Monólogo de Alsina: "Es la voluntad popular, Carles"

Se viene un fin de semana de quedarse en casa, con la mantita y el caldo, arrebujados en el sofá y viendo por la ventana cómo se desata ahí fuera la madre de todas las tormentas.

Garantizar que la gala de los Goya se pueda celebrar

Entre Karlotta, que es una borrasca, y las tractoradas, que son varias borrascas en una, tenemos por delante un par de días de reclusión monacal, el que pueda. Los que no pueden son, por ejemplo, los actores, actrices, directoras, músicos, guionistas que aspiran a ganar mañana un Goya. Y Sigourney Weaver.

En el auditorio de la Feria de Valladolid está todo ya probado y requete probado, pero claro, hay que llegar. No se ha visto más policía en Valladolid en años. Objetivo: evitar que los agricultores on fire que andan anunciando en guasaps que la gala se tendrá que hacer sin gente porque ellos se van a encargar de que los invitados no lleguen. Cuidado que entre los invitados está el presidente del gobierno, y la vicepresidenta dos. Y Urtasun.

El otro día contamos que en Italia, el presentador del Festival de San Remo -escenario de reivindicaciones políticas cada año, mayormente de izquierda-- invitó a los agricultores a que se acerquen hasta el teatro para poder mostrarles su solidaridad y dejarles que suban al escenario a decir lo que quieran. Oye, es una idea.

Invitas a Lola Guzmán a que suba a compartir con Ana Belén y los Javis la conducción de la gala e igual así te aseguras que haya gala. (Lola Guzmán es el alma de la plataforma 6-F, ex militante de Vox; con Ana Belén y los Javis puede quedar una cosa de lo más transversal).

En fin, a peripecias más complicadas que llegar al recinto ferial se ha enfrentado Sigourney Weaver. Los tractoristas verán lo que hacen, pero esta señora es la teniente Ripley.

Estamos ya en la cuarta jornada consecutiva de protestas y, para desgracia de la mayoría de los agricultores, que intentan no enemistarse con nadie, los incidentes empiezan a tener más eco que las razones de la revuelta. Hoy los medios ya hablan menos, o hablamos menos, de la competencia desleal, los pesticidas o el papeleo burocrático y hablan más de las cinco mil denuncias por cortes de carretera ilícitos, los veinte detenidos y el choque con la Guardia Civil en unos cuantos puntos. La reivindicación cede terreno a la bronca.

Las injerencias rusas y el eslabón puidemónico

Puigdemont encaja el golpe. Perdió el pulso ayer en el Parlamento Europeo. Sus colegas eurodiputados reclaman que se le investigue por sus tratos con Putin. Esto ya no son los jueces españoles, mira. Los pérfidos jueces españoles reaccionarios y represores. Esto es el Parlamento europeo. Sus compañeros. Señalado con nombre y apellido como presunto peón en la estrategia del ruso contra la Unión Europea.

Putin lleva décadas alimentando cualquier foco de inestabilidad en Europa, como el propio Sánchez ha denunciado, y eso incluye ese enorme foco de desestabilización de la democracia española que fue el procés, como denunciaba el Pedro pretérito y prefiere olvidar el Pedro presente.

Se ha marcado el de Waterloo una encíclica en la que se rasga las vestiduras porque el PP europeo ha hecho suya la posición del PP español. Del PP y de Ciudadanos, porque los artífices de esto de ayer son los eurodiputados Zarzalejos y Adrián Vázquez. Se revuelve Puigdemont y se declara preocupadísimo (es natural).

Dice que todo esto no le estaría pasando si hubiera investido a Feijóo en lugar de a Sánchez. A ver, para dar algún valor a la hipótesis antes habría que aceptar que Feijóo también te habría amnistiado. Y no parece.

Es la voluntad popular, ¿no es eso?

Es natural que Puigdemont esté contrariado. Se veía todopoderoso y ahora comprueba que poderoso es, pero no del todo. Chico, la mayoría parlamentaria es la mayoría parlamentaria, ¿no? Si la mayoría parlamentaria del Congreso puede sacar adelante una amnistía, a ver por qué no va a poder la mayoría parlamentaria en Estrasburgo sacar adelante una resolución sobre las injerencias rusas y el eslabón puidemónico. La voluntad popular, ¿no es eso? La voluntad popular encarnada en el Parlamento ha establecido que al amnistiado VIP hay que examinarle más a fondo. Por un asunto incómodo, que es hacerle el juego al enemigo.

No ha dicho que eso sea traición, o que Puigdemont trabaje para la KGB, pero difícil de digerir sí resulta que el Parlamento Europeo aliente que se le investigue mientras el Parlamento Español lo amnistía. Y no podrán ni Junts, ni Esquerra, ni Patxi López alegar que esto es judicialización de la política. Porque esto es política y punto.

Todos los eurodiputados han sido elegidos de la misma forma, por los votantes en las urnas. Incluido Puigdemont. Aunque no todos están a expensas, como él, de que el Tribunal Europeo tome una decisión definitiva sobre su inmunidad europarlamentaria. La inmunidad cuestionada en Europa y la impunidad garantizada por el gobierno en España. Sí queda raro, sí.

Unas veces se gana y otras, se pierde.

Mientras al amnistiado VIP se le atragantaba el pleno del Parlamento Europeo, en el Parlamento español una delegación de la Comisión de Venecia escuchaba los argumentos de los grupos a favor y en contra de la amnistía.

La Comisión de Venecia estudia la ley de amnistía

La Comisión de Venecia tampoco decide nada, pero dado que sus dictámenes han sido invocados en España por todos los partidos políticos cuando les ha convenido (sobre todo, en la lucha contra la corrupción y también por los partidos catalanes) lo que tenga a bien decir sobre la ley de amnistía formará parte también del debate político y jurídico.

Spoiler: dependiendo de si el dictamen coincide o no con su postura, el gobierno y la oposición subrayarán o la autoridad que tiene este grupo de juristas (caso de que coincida) o el hecho de que su criterio no es vinculante (caso de que no coincida). Un poco lo que venimos viendo estas semanas con los letrados del Congreso o la Junta de Fiscales. Bueno, sí, que opinan, pero que qué más da lo que opinen.

Si es verdad lo que cuentan las crónicas, que el representante socialista Aranda expuso que la única motivación de la amnistía es promover la convivencia entre los españoles, ha faltado a la verdad. El motivo de la amnistía lo expuso su jefe con nitidez en un comité federal del PSOE. De la necesidad, virtud. Es la condición que pone Junts para investirme y como quiero ser investido, la asumo.

Más sinceros debieron de ser los diputados independentistas. Queremos impunidad para todos. Y de cualquier delito que pudieran ser acusados.

Aquí el que sabe de terrorismo es el fiscal Carballo

Por cierto, y ya lo siento por el ministro Óscar Puente… qué le vamos a hacer, pero es que esto que dijo usted ayer sobre los fiscales del Supremo es para nota. Uno entiende la contrariedad del gobierno porque ya no es García-Castellón el único que ve razones para investigar al tsunami por terrorismo, pero de ahí a sostener que aquí el criterio bueno es el del fiscal de la Audiencia Nacional Carballo porque los del Supremo de delitos de terrorismo saben poco va un trecho que conduce a todo un ministro de Transportes a despeñarse.

Hombre, los delitos de terrorismo han ocupado al Tribunal Supremo cada vez que alguien ha recurrido, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Nacional. Pero es que los fiscales del Supremo, cúpula de la carrera fiscal, no nacen siendo fiscales del Supremo, ministro, antes han sido otras cosas. Por ejemplo, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Ya que se pone a ensalzar el conocimiento del fiscal Carballo sobre delitos de terrorismo, tenga presente que es él quien pidió el procesamiento de doce CDR por terrorismo en el procés

Pero ya que se pone a ensalzar el conocimiento del fiscal Carballo sobre delitos de terrorismo, tenga presente que es él quien pidió el procesamiento de doce CDR por terrorismo en el procés. Doce a los que el gobierno también ha prometido amnistiar porque ningún independentista ha podido cometer nunca un delito de terrorismo.

Dígale usted al presidente, ministro Puente, que aquí el que sabe de esto es el fiscal Carballo.