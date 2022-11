Hay frases que te persiguen de por vida por más que luego las matices o las rectifiques. Ésta es una de ellas. "La Fiscalia de quién depende". Tan convencido estaba el presidente del Gobierno de que la Fiscalía era una herramienta del Gobierno.

Casi nadie lo recuerda, por cierto, pero de lo que estaba presumiendo Sánchez en aquella entrevista con Íñigo Alfonso -cuando aún se dejaba entrevistar en Radio Nacional- era de haber puesto a trabajar a la Fiscalía para traerse a Puigdemont a España, qué tiempos.

"Un asalto bien resuelto"

Hay frases, digo, que te persiguen aunque luego las matices. Ésta es del 24 de junio de este año: "si ustedes ven las imágenes verán también que la Gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo para tratar de frenar un asalto violento y en este caso, yo creo, bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad tanto en España como en Marruecos".

El 24 de junio hubo veintitrés muertos en la paso fronterizo de Melilla. Cuando dijo esto aún no se sabía que había habido víctimas mortales. Si han visto las imágenes, decía el presidente, en alusión a las imágenes de los inmigrantes llegando en multitud al puesto fronterizo. Un asalto bien resuelto.

La Fiscalía estudia querellarse contra algún responsable público

En la tarde de ayer, la Fiscalía General del Estado -que no depende del Gobierno- solicitó a la comandancia de la Guardia Civil en Melilla que le entregue todas las grabaciones de audio y vídeo de que disponga relativas a los hechos del 24 de junio.

La Fiscalía tiene que decidir si hay motivos para seguir adelante con el procedimiento, es decir, si se produjo alguna vulneración de la ley y, en ese caso, a quién cabe achacársela: traducido, si se querella contra algún responsable público. En la fase de indagación en la que aún está, solicita a la Guardia Civil que explique si hay más material que poder examinar.

Es razonable pensar que si la Fiscalía pide ahora que se le entregue todo es porque sospecha que algo se le ha hurtado. De hecho, trascendió ayer que había detectado un salto temporal en la grabación hecha desde el helicóptero. O para entendernos, que le faltan minutos de ese vídeo.

Ayer se detectó un salto temporal en la grabación hecha desde el helicóptero. O para entendernos, que le faltan minutos de ese vídeo

El ministerio salió al paso anoche insistiendo en que todo fue entregado ya, a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y al Congreso. Y añadió esta frase: aquello de lo que creen no disponer es, sencillamente, por que no existe. Que parece que significa, aunque esto no lo dice el comunicado, que en el vídeo del helicóptero no es que falten minutos, es que aterrizó para repostar y durante ese rato no hay nada grabado.

Como todo eso se lo va a explicar a la Fiscalía, lo siguiente será saber si a la Fiscalía le convencen las explicaciones. Y al Defensor del Pueblo, que también tiene dicho que su informe fue preliminar porque la indagación completa aún no está terminada.

Cinco meses después de los hechos, lo más estremecedor de este asunto es que aún no sepa, ni la Fiscalía española ni nadie, cuántas personas murieron, en realidad, aquel día; cómo y por qué murieron; y ahora también, dónde. Del gobierno de Marruecos, que dijo estar unvestigándolo, poco se puede esperar. Y del Gobierno de España lo que hay es una conclusión de la que no se mueve.

Cinco meses después, lo más estremecedor de este asunto es que aún no sepa cuántas personas murieron; cómo y por qué murieron

O como diría Sánchez, que en lo que respecta a la actuación de la Guardia Civil el suceso fue "bien resuelto". Bueno, el suceso no, el asalto violento contra la integridad territorial de nuestro país, que es como el presidente describió lo que pasó aquel día. Luego añadió aquello de la empatía que por supuesto sentía por los asaltantes.

Yolanda Díaz, tercera en la jerarquía del Gobierno

La tercera persona en la jerarquía del Gobierno de España no es del PSOE y tampoco es de Podemos. Se llama Yolanda Díaz y ayer se le preguntó por la controversia que rodea los hechos, y los vídeos, del 24 de junio. Esos vídeos que, según el grupo parlamentario de Podemos, al que ella pertenece, prueban que hubo muertos en suelo español y que el ministro Marlaska miente.

Desde el primer minuto reclamó una investigación, es verdad. Pero ocurre que han pasado cinco meses desde que todo pasó. Y que el Gobierno del que ella es vicepresidenta sostiene que ya investigó todo lo que tenía que investigar, por eso ha llegado a estas conclusiones que repite cada día el ministro Marlaska. El Gobierno ya presentó los resultados de su propia indagación porque él no necesita que nadie le aporte el material del que dispone desde el primer momento.

El Gobierno ya ha dicho que no hubo ilegalidad alguna

Y recordemos cuáles son las conclusiones del Gobierno, por si su vicepresidenta segunda no está al tanto. Conclusiones: no hubo ilegalidad alguna; no hubo muertos en el lado español; no hubo ningún hecho trágico; no hubo vulneración alguna de derechos; no hubo nada.

Lo que tiene que exponer la vicepresidenta Díaz es si da por buenas las conclusiones de su Gobierno

En realidad, lo que tiene que exponer la vicepresidenta Díaz no es si los derechos humanos le parecen intocables, que se da por hecho, sino si ella da por buenas las conclusiones de su Gobierno. Si las hace suyas. O no.

Es una situación un poco anómala que la vicepresidenta de un Gobierno tenga que esperar a la Fiscalía o al Defensor del Pueblo, que pidieron los vídeos al ministerio, para saber qué sucedió realmente en Melilla, cuando los vídeos los tiene a su disposición, precisamente, el Gobierno.

¿Con quién están las minitras de Podemos?

Esto vale para la vicepresidenta segunda y para las ministras de Podemos. ¿Con quién están, con el Gobierno del que forman parte, que dice que aquí no hubo nada, o con el grupo parlamentario del que también forman parte, que dice que aquí hubo muertos?