Monólogo de Alsina: "Sánchez se ausenta"

Anotemos la fecha porque hoy se va a producir un hito. En rebajas esto se llamaría descambiar. Hoy se le devuelve al Parlamento el Código Penal que aprobó hace ocho meses porque ha salido defectuoso. Y se cambia, o descambia, por un Código Penal reparado en el que aún se aprecian las costuras del remiendo que ha habido que hacerle. Para que el mismo Parlamento bendiga la rectificación más sonada de los últimos tiempos.

Se ha cambiado ya tantas veces el Código Penal en esta legislatura que puede parecer poca noticia. Pero es la primera vez que se cambia para deshacer el anterior cambio y dejarlo más parecido a como estaba. Sólo sí es sí, en efecto.

Hoy el Congreso consuma la operación ‘envaine’. Sin que nadie haya alcanzado a explicar cómo pudo suceder que se aprobara una ley que abarataba algunas agresiones sexuales sin darse cuenta y sin que nadie haya asumido en cabeza propia el desbarre legislativo que con tanto entusiasmo fue, en su día, celebrado.

Lo de que nadie pudo ver que habría rebajas de penas es la versión oficial, claro. Agrietada ayer por la delegada del Gobierno contra la violencia de género, jueza Rosell (Podemos) cuando le contó a Julia Otero que en realidad sí se hicieron simulaciones del efecto que tendría la ley y les salía que en dos de cada cien casos podría, en efecto, producirse.

De modo que los ministerios de Justicia e Igualdad tenían una estimación sobre rebajas de penas, 2%, mientras la ministra proclamaba que no habría un solo caso.

Qué hacemos ahora con todas esas veces que hemos escuchado a un ministro decir ‘con que hubiera una sola rebaja ya habría que cambiar esta ley’. ¿Una sola? Si tenían calculado un 2%, o sea, ochenta casos. Vamos casi por mil, es verdad. Según el CGPJ. Y con la delegada Rosell acusando al Consejo del Poder Judicial de difundir datos ficticios. Eso también lo dijo ayer.

Ni un paso atrás en el ministerio de Igualdad. No se apean de su complacencia por lo magnífica que es la ley y su imputación de negligencia y mala fe a los jueces que revisan condenas y al Consejo del Poder Judicial. Y al PSOE, claro, por acordar con el PP lo que Podemos se ha negado a pactar.

Un hito, ya les digo. Por el desenlace que va a tener esta historia, por la ruptura que ha supuesto dentro del gobierno de coalición y por la alianza insólita que ha acabado produciendo entre el PSOE y el PP. Con Patxi López obligado -así es la vida- a tragarse sus palabras y a agradecer, en privado que no en público, el flotador que Feijóo le ha brindado a Sánchez en este asunto.

Sánchez no acude al Congreso cuando se vota la reforma del 'sólo sí es sí'

El presidente viene manifestando desde hace semanas lo importante que es esta corrección de la ley y lo involucrado que está en reparar el daño causado a las víctimas. Bien es verdad que el día que el Congreso votó la toma en consideración de la enmienda socialista no se dejó ver por allí y que hoy, cuando el pleno vote la modificación, tampoco está previsto que él lo haga.

Aunque sólo fuera como gesto, qué menos que estar en el Congreso el día que se repara una avería tan gorda como ésta para contribuir personalísimamente con tu voto.

Elige el presidente irse a Doñana

Ha preferido el presidente irse a Doñana esta mañana, en su derecho está. La política electoral es, al final, escoger prioridades. Y la prioridad, hoy, del presidente es plantarse en la Estación Biológica para decir allí todo lo que ya ha dicho estos días pero vestido de campo: que Doñana la salvará la ciencia y que Juanma Moreno la amenaza.

Ya se maliciaba ayer el presidente de la Junta en este programa que esta visita iba a llegar.

Porque fue la vicepresidenta Ribera, e hizo allí una entrevista para El País, y va esta mañana el presidente, que, como dice la nota de Moncloa, primero hará declaraciones a la prensa (mini mítin) y luego ya visitará la Estación.

La sensibilidad ambiental del presidente no cabe ponerla en duda: el Falcon lo aterrizará fuera del parque. Y aunque podría parecer que hace esta visita fugaz porque le ha visto rentabilidad a retratar al PP como enemigo del planeta (terrorismo medioambiental lo llamó el socialista Gómez de Celis) las apariencias engañan y seguro que la motivación del presidente es puramente ecológica.

Podría animarse a recorrer los municipios afectados

No me va a hacer caso Presidencia -nunca lo hace- pero por si le sirve la idea, hombre ya que está en el Parque Nacional de Doñana, y antes de partir hacia Córdoba a presentar la nueva base del Ejército y dar un mítin, podría animarse a recorrer los treinta kilómetros que separan la Estación Biológica, en el corazón del Parque Nacional, y los cinco municipios de Huelva, fuera del Parque, donde están los cultivos que se riegan con pozos ilegales. Porque es ahí donde está el debate: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana.

Si hay que calificar las tierras como regadío y traer agua para regarlas desde el Tinto y el Odiel o hay que explicarle a los agricultores que no hay agua ni la puede haber y que han de hacerse a la idea de que su modo de vida ha de ser otro. Ésta es la parte menos cómoda de un asunto como éste para los gobernantes, y eso vale para Moreno y para Sánchez.

El presidente andaluz les está diciendo que podrán cultivar cuando esté el trasvase, y que si no hay trasvase es culpa de Sánchez. El gobierno central lo que está diciendo es que no caben más tierras cultivables, ni con trasvase ni, por supuesto, con agua del acuífero. Y que eso es lo que debe decirse a los agricultores, no engañarles.

En estos cinco municipios de Huelva hay división de opiniones. Y matices. El alcalde de Rociana del Condado es del PSOE. Y distingue entre agricultores que no tienen derecho a que se revise nada y agricultores que sí tienen lo que se llama derechos históricos y que quedaron excluidos del regadío en 2014.

Digamos que cuanto más se acerca uno al terreno, más matizadas son las posiciones. Ni todos a regar como sea ni ni una sola hectárea más de regadío. Es llamativo lo mucho que están hablando de este asunto los gobiernos de Andalucía y de España y lo poco que se está escuchando a los alcaldes y a los interesados. Por eso, podría aprovechar el presidente hoy su viaje para acercarse a esos municipios a decirles la única verdad que admite el Gobierno de España a los agricultores: que no hay agua, ni la va a haber, y que no hay más agricultura posible.

Ya sé que no me hará caso. Pero eso sería, creo yo, lo coherente.