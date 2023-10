Monólogo de Alsina: "La conquista de Gaza. A sangre y fuego"

Se murió Carlos Pumares. El de Antena3, y RadioVoz, y Onda Cero. El de Polvo de estrellas. Y el monolito de ‘2001’. Y la medicina natural del doctor Pérez León. El de fibergrán y las letras extranjeras. El de la tertulia de García Juez y Miguel Ángel Nieto con Amón padre y con Garci. El del cine.

Se ha muerto Pumares, un personaje

Carlos Pumares fue una de las voces más características de la radio española de los ochenta, los noventa y un poco de los dos mil. Una enciclopedia andante sobre cine y sobre música de cine. Aunque al final acabara siendo popular, sobre todo, por su disposición a polemizar con quien llamaba a su programa y, si era necesario, pegarle unas broncas que, de manera sorprendente, animaban aún más a llamar a otros oyentes. Pumares, un personaje.

"No destruyas la Franja de Gaza"

Esta carta abierta la ha publicado una mujer israelí, de nombre Neta Heiman, en el diario Haaretz.

'El sábado, al despertar, me enteré del horror. Llamé de inmediato a mi madre, que reside en un kitbutz del sur, un pequeño Edén en el desierto construido por ella y sus amigos. Me contó que estaba encerrada en el refugio de hormigón. Volví a llamarla horas después y ya no obtuve respuesta. Por la tarde nos contó una vecina que escuchó a mi madre gritar pidiendo ayuda. Había salido del refugio, armada, para abrir fuego contra los terroristas, pero eran tantos que regresó corriendo al refugio. Hasta el martes no supimos más. Nos llamó mi sobrino llorando. Había visto un vídeo en Facebook en el que se veía a la abuela, aparentemente ilesa mientras los terroristas la obligaban a subir a una camioneta. El ejército nos ha confirmado ya que es una de las secuestradas. Mi madre tiene 85 años.

En medio de esta pesadilla, le digo a mi gobierno: no destruyas la franja de Gaza. No ayudará a nadie y provocará una ronda de violencia aún peor

Naturalmente, estoy furiosa con esta gente despreciable que ha secuestrado a mi madre. Con Hamás, con la Jihad Islámica, con Irán. Estoy furiosa con el gobierno israelí que lleva un año haciendo todo lo posible por empeorar la situación en la frontera de Gaza. Estoy furiosa con todos los gobiernos israelíes que desde el año 2000 no han hecho nada para poner fin a este conflicto. Cuando Yigal Amir asesino a Rabin acabó con el único gobierno que había entendido que algo tiene que cambiar.

Los amigos de mi madre masacrados eran gente de paz, activistas del grupo Paz Ahora que reclama el respeto a los derechos de quienes viven al otro lado de la valla. Ahora, en medio de esta pesadilla, le digo a mi gobierno: no destruyas la franja de Gaza. No ayudará a nadie y provocará una ronda de violencia aún peor. No la destruyas. Y cuando llegue el momento de negociar un alto el fuego, que llegará, intenta lograr un verdadero acuerdo de paz. Si fue posible con Egipto tras el Yom Kippur ha de ser posible también ahora'.

Israel libra una guerra contra toda la población de Gaza

Neta Heiman pertenece a la asociación Mujeres trabajando por la paz y es simpatizante del Partido Laborista Israelí. En el que militaba Isaac Rabin, dos veces primer ministro. Asesinado justo después de pronunciar un discurso en el que recordó su carrera de veintisiete años en el Ejército y su evolución desde la aversión que sentía por la OLP al entendimiento con Arafat que condujo a los acuerdos de Oslo.

En 2015 el Partido Laborista presentó como candidato a Isacc Herzog, muy crítico con Netanyahu y con buenas relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, con la que forjó una alianza para defender la solución de los dos estados. En 2021 Herzog se postuló para la jefatura del Estado y ganó la votación parlamentaria. Hoy es el presidente de Israel. Laborista.

Ayer convocó una rueda de prensa. Para proclamar que Israel libra una guerra no contra Hamás sino contra toda la población de Gaza. Todos los habitantes de Gaza son el enemigo."Hay una nación entera ahí fuera responsable de los ataques. No es cierto que los civiles no estén implicados".

La ley internacional de la guerra

Un periodista británico le preguntó cómo se hace eso de eliminar a Hamás de Gaza. No es posible eliminar a toda la población de Gaza.

Es el resto del mundo el que debe entender, según el jefe del Estado israelí, que toda la población de Gaza es culpable. Aún dijo que por supuesto Israel respeta la ley internacional. Pero la ley internacional de la guerra.

Si es una guerra, el objetivo militar es la conquista de Gaza. A sangre y fuego

En la mayoría de los medios presentes en esta rueda de prensa a lo que está sucediendo desde el sábado se le llama guerra. Y así lo ve, en efecto, el Estado de Israel. Si es una guerra, el objetivo militar es la conquista de Gaza. A sangre y fuego.

El Ejército israelí mantendrá el suministro eléctrico cortado y las fronteras cerradas

Samer Abdeljaber es el responsable para Palestina del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. En una entrevista con un canal canadiense contó ayer que los cooperantes que están en Gaza se declaran devastados porque temen lo que está por llegar y ven ya las consecuencias de estos cinco días de bombardeo con la franja sitiada.

El Ejército israelí mantendrá el suministro eléctrico cortado y las fronteras cerradas mientras Hamás no libere a los rehenes. Y al no haber electricidad, explica Abdeljaber, Naciones Unidas tampoco puede atender a los miles de personas que han buscado, bajo su paraguas, refugio.

Las organizaciones humanitarias reclaman a Israel la apertura de un corredor seguro que permita el acceso de la Cruz Roja a Gaza y la salida de nacionales de otros países que deseen abandonar Oriente Próximo. Jordania le ha recordado a gobierno israelí que el derecho humanitario internacional exige que la población pueda ser asistida.

El derecho humanitario internacional exige que la población pueda ser asistida

Hoy llegan a Tel Aviv los ministros de Exteriores de Italia y Alemania con la presidenta de la comisión europea Von der Leyen y la del Parlamento Europeo. Por parte de España, que ejerce la presidencia de turno de la Unión, no está anunciado viaje de autoridad alguna.

El estadounidense Blinken se reunió ayer con el gobierno israelí y pudo ver imágenes de los kibtuzim donde Hamás cometió las matanzas que el ejército no ha hecho públicas. Ha dicho Blinken que Israel contará con todo el material bélico estadounidense que requiera y sin limitación alguna para su uso.

El canal israelí i24news, cuya reportera informó el martes de que un militar le había asegurado que había bebés degollados, emitió ayer la declaración (ésta de viva voz) de un responsable de la organización ZAKA, que se ocupa de recuperar e identificar cadáveres, que dice haber visto dos pilas de cadáveres de niños quemados.

Los países estudian medidas de seguridad para las comunidades judías

Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña estudian medidas de seguridad para las comunidades judías en sus dos países. El lunes no abrirán sus puertas dos escuelas judías de Londres porque sus directores temen incidentes de signo antisemita. La Casa Blanca reunió ayer a la fiscalía y al FBI para estudiar la forma de proteger tanto los locales judíos como árabes.

El gobierno ruso denuncio ayer que los ataques israelíes contra Siria son una violación de la soberanía siria

En un canto al cinismo y la caradura, el gobierno ruso denuncio ayer que los ataques israelíes contra Siria son una violación de la soberanía siria y del derecho internacional. Y lo dice Putin, que lleva año y medio bombardeando Ucrania para acabar con su soberanía.