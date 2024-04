Monólogo de Alsina: "Israel ataca Irán"

El día en que Israel atacó militarmente a Irán en respuesta al ataque de Irán contra Israel hace seis días. La pregunta de la mañana es qué dimensión ha tenido el ataque, si se ha limitado al bombardeo de una base militar en el centro el país o hay más, y si Irán cumplirá ahora su advertencia de devolver el golpe. Y cómo.

Con la información, aún escasa, que existe a esta hora cabe decir que la respuesta de Israel ha sido bastante inferior al ataque del sábado. Por parte del gobierno de Israel, silencio por ahora. Lo que hace pensar que aún no ha terminado la operación.

Pasado mañana no es un domingo cualquiera

Viernes de vísperas.Pasado mañana no es un domingo cualquiera. Es el domingo en que, a partir de las nueve de la noche, sabremos quién gana. Si el que ahora mismo va primero o el que aspira aún a destronarle.

Difícil aunque posible porque quedan siete jornadas y la diferencia es de ocho puntos. O gana el Madrid o gana el Barça. O empatan el clásico. Que es, nadie se engañe, el acontecimiento que mueve de verdad pasiones este fin de semana. El Madrid en racha y el Barça naufragado en Europa. Los blancos, a falta de gabarra, confían en navegar la fuente de Cibeles antes de un mes.

Y sí, también hay elecciones en el País Vasco el domingo. No se lo pierda. Haremos programa especial para nuestras emisoras de Euskadi y para todo aquel que quiera seguirlo en la app y en la web.

O gana el PNV, o gana Bildu. O empatan, que en escaños podría ser. Setenta y cinco a repartir, veinticinco por provincia, y veintiocho para cada uno -escaño arriba, escaño abajo- según las encuestas.

Lo que el PNV se juega es más el orgullo de salvar la primera posición que el riesgo de perder el poder. Porque para conservar el poder lo único que necesita es que entre él y el PSOE sumen un escaño más que Bildu con Podemos y Sumar, los dos aliados posibles de los de Otegi que no están precisamente para tirar cohetes. El hipotético tripartito de izquierdas de los socialistas con Bildu y Sumar, del que tanto se habló en otros tiempos, no parece que tenga opción de ver la luz.

El PSE está incómodo con su pareja en Madrid, que es Bildu

El Partido Socialista de Euskadi, resignado a su condición de costalero, está cómodo con su pareja de siempre, el PNV, y está incómodo con su otra pareja en Madrid, que es Bildu. La actuación de esta criatura oteguiana de nombre Pello sólo ha venido a refrescarle la memoria a los socialistas que anduvieran despistados de la contribución de la llamada izquierda abertzale a la pervivencia de ETA durante cuarenta años de democracia.

Hay que reconocerle al tal Pello lo mucho que ha hecho en tres días para reverdecer la memoria democrática de todos aquellos que sufrieron a lo que él llama su familia política. Cuanto más habla del asunto el aspirante de Otegi a lendakari más aflora con nitidez la idea que tiene Sortu de la historia reciente del País Vasco, de la memoria, la reconciliación y, por supuesto, del terrorismo.

Pello se arrepiente de que se debata sobre qué es Bildu

Ayer le hizo una entrevista magnífica Joseba Solozábal en TeleBilbao, exquisito en las formas y poniendo al entrevistado ante el espejo de su lenguaje calculado y sus rodeos.

Que si una trayectoria, que si una deriva, que si debió terminar antes. ¿Cuándo exactamente, Pello? Lo único concreto que dijo fue resistencia antifranquista. Que si se arrepiente de no haber calificado a ETA de terrorista en la entrevista de Hora25 le preguntó.

De esto se arrepiente. De que se utilice su posición sobre el mayor de los enemigos que ha tenido la democracia española, y por tanto, vasca, para debatir sobre qué es Bildu antes que los ciudadanos voten. Que se hace uso electoralista de lo que dijo. ¿Y qué? Si lo relevante es lo que él piensa, no el uso que los demás hagan de su postura.

En atención al presidente Zapatero, que nunca dijo que Otegi fuera un ‘hombre de paz’ sino que ‘si Otegi decía ser un hombre de paz empezara a demostrarlo con hechos’, en atención a Zapatero, tan condescendiente con el de Bildu en el mitin del miércoles le brindo este ejercicio de memoria sobre lo que, según Sortu, sucedió en 2009, gobernando Zapatero y cuando Otegi fue detenido.

Se entiende, ¿no? Otegi tenía ya a punto de caramelo el final de ETA pero el Estado, gobernando Zapatero, lo arruinó porque le convenía que el terrorismo siguiera. Quizá escuchando declaraciones como ésta se anime la dirigencia socialista a dejar de atribuir a este ciudadano falta de valor para llamar a las cosas por su nombre. No es falta de valor, es que dice lo que de verdad piensa.

Por cierto, reconozcámosle al presidente Sánchez que tardó tres días pero acabó hablando del asunto. Durísimo el presidente. Durísimo imputándole a Bildu la banalización del terrorismo, la negación de la historia, la complacencia con quienes violaron todos los derechos posibles, la antimemoria, y alertando sobre la regresión irreversible en que caería Euskadi si alguna vez fuera gobernada por esta gente extremista que es un peligro para la... Ah no, que no dijo nada de eso. Perdón, lo estaba confundiendo con cuando habla de Vox.

ETA dejó de existir hace seis años. Dejó de matar hace doce. Y está bien que el presidente sepa lo que fue ETA, pero me temo que la cuestión no es ésa.

No se trata de qué fue ETA para el PSOE. Se trata de qué es Bildu. Para el presidente y su partido

No se trata de cómo llama el presidente a ETA, que sobre eso no hay duda. Se trata de cómo llama el presidente a Bildu. No se trata de qué fue ETA para el PSOE, que sobre eso no hay duda. Se trata de qué es Bildu. Para el presidente y su partido. Qué significa para Sánchez que una formación política tenga al frente a personas que no consideran que ETA fuera terrorismo ni que fuera reprobable lo que hizo.

Ésta es la cuestión que, por supuesto, evitó el presidente en su declaración. En la que metió a Aznar aprovechando que el Bidasoa pasa por Irún. Es verdad que Aznar llamó ¡una vez! a ETA movimiento de liberación, tan cierto como que no consideró nunca a ETA cosa distinta que una banda terrorista, como de sobra sabe el PSOE. A diferencia de Sortu, que nunca la consideró así ni la va a considerar.

Corregir a Aznar treinta años después es diluir el correctivo a Sortu, el presidente de ahora -tan generoso siempre con quienes le precedieron en el cargo- sabrá por qué. El tradicional verbo suave de Sánchez con la izquierda abertzale.