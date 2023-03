¿Cómo que qué más dará, Patxi? Tendremos que saber en que día vivimos. Aunque sólo sea para poder calcular cuántos días más de calvario le quedan al Partido Socialista por la trama del Tito, el general, el mediador, el sobrino, el curita, Pepe Drones y Raúl Fotovoltaica.

El Tito declara que no conoce al Tito

A todo lo que ya se ha publicado hasta hoy, que si las visitas de empresarios al Congreso, que si las juergas pagadas por estos para que Bernardo les arreglara cualquier negocio, que si el general acumulando billetes de cincuenta euros en su casa, que si el mediador tirándose el pisto mientras guardaba todas sus conversaciones y les compraba a las prostitutas sus móviles para tener munición contra sus compadres si algún día pasaba lo que ha pasado (que el pastel se destapara), a todo lo que ya ha habido se suma el goteo de novedades que todavía queda: es una investigación en marcha, no concluida, pueden salir más cosas; y van a ir apareciendo los vídeos y los audios.

Los audios de las conversaciones cutre-marichulas entre el mediador y sus dos amigos, el Tito y el general. Y los vídeos de los interrogatorios en el juzgado, que eso también se graba. Estos ya han empezado a filtrarse. Qué le respondió Bernardo a la jueza, una vez perdido el aforamiento y detenido, cuando ésta le preguntó por sus andanzas. Dice ABC que en su afán por desmentirlo todo llegó a negar que conozca a Tito, que se supone que es él mismo.

El estado de negación llevado a su expresión máxima: el Tito declara que no conoce al Tito. En realidad, lo que más declaró es no recuerdo, no sé, no me consta.

En su afán por desmentirlo todo llegó a negar que conozca a Tito, que se supone que es él mismo

No parece que la jueza le de mucha credibilidad al detenido. Por el tono en que le hace las preguntas, al menos. Después de esta declaración, y como la Fiscalía no pidió prisión provisional para Bernardo, quedó en la calle. En su casa, que es donde recibió ayer a Antena3 Noticias para decir que esta trama no es suya sino del mediador Tacoronte.

El general Espinosa, alias Papá, el único que entró en prisión

De los tres puntales de la trama -o cuatro, si añadimos al sobrino que hederó la dirección general de Ganadería de Canarias, una empresa familiar a la luz de lo que se va conociendo- el único al que la jueza envió a prisión es el general Espinosa, alias Papá.

Fue el mandamás de la Guardia Civil en la comandancia de Las Palmas, conocía a gente importante y, según los investigadores, hacía de introductor de empresarios de la Península interesados en hacer negocios en las islas. En su casa guardaba sesenta mil euros en billetes de procedencia desconocida (supuestamente dinero negro por favores prestados) y unas libretas de contabilidad que podrían reflejar lo que cobró, de quién y en concepto de qué.

En todas las tramas de este tipo siempre hay uno al que le da por apuntarlo todo, cosa que agradecen luego los investigadores. Que en este caso son de la Guardia Civil. Como el general, pero honrados.

La ley del silencio en el grupo parlamentario socialista

El grupo parlamentario socialista cree haber perimetrado el incendio, que dirían los bomberos, señalando a Bernardo como un indeseable (más por las fotos en calzoncillos que por las mordidas) y despachando la cena de quince en el Ramsés como una cena sin más, de colegas que hablan de sus cosas y, si acaso, se van de farra pero sin empresarios que los corrompan.

Decretada ley de silencio en el grupo parlamentario -prohibido hablar con la prensa- los nombres de los diputados del Ramsés no han sido facilitados y Patxi López ha pedido a sus diputados que si algún medio les señala como presuntos corruptos se lo digan para iniciar acciones legales.

El PSOE cree haber perimetrado el incendio señalando a Bernardo como un indeseable y despachando la cena del Ramsés como una cena de colegas

Lo que no ha dicho es qué clase de acciones legales pueden presentarse contra el medio que informe de que quince personas asistieron a una cena si, en efecto, asistieron. Porque como diría Patxi, una cosa es ir a una cena…

Dijo también el portavoz del grupo socialista que él del famoso mediador, Tacoronte, se fía lo justo. Y que no vale creerse unas cosas y no creerse otras. Veremos si se cree, entonces, esto otro que dijo ayer el mediador en una entrevista en Xanadú Radio.

"Yo soy fiel al que está gobernando", dice este individuo tan desahogado. Aún queda calvario para el Partido Socialista. Y ya se verá si para algún otro.

El Gobierno, muy contrariado con Ferrovial

Ferrovial se lleva su sede a los Países Bajos y el Gobierno hace saber que está muy, pero que muy contrariado. Nadia Calviño llamó a Rafael del Pino, presidente de la compañía, para afearle la decisión.

Que una multinacional prefiera tener su sede en un país distinto a aquel en que nació no deja bien a quien está en el Gobierno

Una empresa que le debe todo a España. El globo que tiene el Gobierno con este asunto es evidente: que una multinacional prefiera tener su sede en un país distinto a aquel en que nació no deja bien a quien está en el Gobierno de esa nación. Si estás predicando lo atractivo que es tu país para las compañías extranjeras y una de las tuyas se larga, a ver cómo lo explicas.

¿En qué quedamos? ¿Se pagan menos impuestos en Holanda o más?

Lo que pasa es que el Gobierno tuvo ayer tantas líneas de ataque distintas que, al final, se pierde. Veamos. Empezó el día con Patxi López diciendo en Antena3 que Ferrovial no sólo no pagará menos impuestos en los Países Bajos sino que pagará más.

Si es así, peor me lo pones. Una empresa que prefiere irse a otro país aún pagando más impuestos allí. Pero es que luego salió Yolanda Díaz a decir que éste es un caso claro de dumping fiscal y puso a caldo a los Países Bajos.

¿En qué quedamos? ¿Se pagan menos impuestos en Holanda -dumping fiscal- o se pagan más -Patxi fiscal-? Pero es que luego sale la ministra de Hacienda, que es la sabe de impuestos y atribuye la salida de Ferrovial a que le ha ido mal este último año (sólo ha tenido 186 millones de euros, sólo) y que en España ahora apostamos por otro tipo de negocios no inmobiliarios.

El caso es desmentir que entre las razones de la salida esté la forma de gobernar de la coalición PSOE-Podemos

Entonces Ferrovial se va a Holanda ¿porque allí no apuestan por lo verde y lo digital sino por el sector inmobiliario?

El caso es desmentir que entre las razones de la salida esté la forma de gobernar, y de relacionarse con las grandes compañías, de la coalición PSOE-Podemos.

Ferrovial ignora el llamamiento de Yolanda Díaz

Menos mal que Yolanda Díaz hizo ayer, desde su campanario, un doble llamamiento: a Europa para que acabe con el dumping y a la Junta de Accionistas de Ferrovial. Con toda la solemnidad de quien hace sonar su campana.

Después de un llamamiento así ha pasado lo que tenía que pasar. Que Ferrovial lo ha ignorado.