Monólogo de Alsina: "Feijóo derrapa con la ilegalización"

Día de víspera. Sus Majestades los Reyes de Oriente -estos no abdican- acercándose ya a la frontera española para desfilar mañana en procesión, digo en cabalgata. Luego se volverán a Oriente, no porque quieran sino porque tienen que atender allí sus obligaciones de monarcas. Si pudieran elegir, igual de-cían lo que Santiago Sánchez Cogedor, el caminante, ‘la suerte que es nacer en España’.

La ruta que eligen cada año para venir y para irse es perfectamente secreta, pero viendo cómo está Palestina, cómo está Israel, cómo está Irán, como está el Líbano no hay que ser experto en seguridad para saber que evitarán pasar por ahí, ellos que pueden.

Alemania recomienda abandonar inmediatamente el Líbano

El gobierno de Alemania ha sido el primero de la Unión Europea en instar a sus nacionales a abandonar inmediatamente el Líbano tras el ataque israelí que acabó con el número dos de Hamás anteayer. Ya había sugerido que era buena idea irse el pasado octubre, cuando Hamás atacó Israel, pero ahora no es una sugerencia, casi casi es una orden.

Conmina a sus nacionales a informar a los consulados de su presencia en el país y a reservar plaza en los vuelos comerciales a la mayor urgencia. Del mismo modo que insta a quienes elijan quedarse a hacer acopio de agua, alimentos y medicinas. Parece claro que lo que teme Alemania es que el conflicto entre Israel y Hamas derive en otro conflicto entre Israel y Hezbolá, que es lo más próximo ya a una guerra convencional entre Israel y el Líbano y a una guerra entre Israel e Irán (crucemos los dedos para que todo eso no llegue).

En la frontera de Israel y El Líbano, se lo recuerdo, hay una fuerza internacional de paz dedicada a intentar evitar que todo salte por los aires. El mando de esa fuerza es español y setecientos de los militares que la integran son nuestros. Patrullan con sus BMR, los vehículos blindados que estaban preparados para resistir los explosivos que existían cuando se fabricaron, hace cuarenta y cinco años.

En octubre hubo alguien que alertó de su fragilidad. No era un cualquiera, o no desempeñaba un cargo cualquiera. Lo hizo el director de la Seguridad Nacional, es decir, el propio gabinete del presidente del gobierno, general -hoy relevado- Miguel Ángel Ballesteros. Hoy el puesto lo desempeña la general Gutiérrez Hurtado, con experiencia ella misma en misiones internacionales y al tanto, claro, del material con el que patrullan nuestros soldados. Lleva en el cargo desde la formación del nuevo gobierno, el pasado noviembre.

La epidemia de infecciones respiratorias: el primer gran desafío de Mónica García

El mismo tiempo que lleva, por cierto, como ministra de Sanidad Mónica García, médica y madre. Que en su primer mes de gestión ministerial se ha destacado por retomar la legalización del cannabis como producto medicinal, anunciar su intención de extender a las terrazas la prohibición del tabaco y tuitear sobre lo bien que gobierna Yolanda Díaz.

Tal como ha empezado el año en los centros de salud y los hospitales, todo indica que su primer gran desafío puede ser la epidemia de infecciones respiratorias, por la gripe, sobre todo, pero también por la Covid y las bronquitis. El aluvión de nuevos pacientes en las urgencias de hospitales y ambulatorios ha devuelto a la información de cada día las palabras saturación, colapso y presión asistencial. Y ha llevado a los gobiernos autonómicos a empezar a reprogramar las tareas, y los turnos, del personal sanitario y a pedir a la población que se vacune de la gripe, porque el setenta por ciento de las personas que llegan infectadas no se han vacunado.

El ministerio de Sanidad también ha actuado. La ministra ha escrito un tuit. Por algo se empieza. Quien no tenga Twitter que se lo haga. Tuitea la ministra, azote de Díaz Ayuso, que es importante vacunarse, ventilar, permitir que no acudan al trabajo los enfermos y reforzar las plantillas. Digamos que lo que ha hecho es poner deberes a los demás: a la población, a las empresas y a los gobiernos autonómicos. Ya, lo que pueda hacer el ministerio para ayudar a controlar la epidemia lo iremos sabiendo, imagino, en próximas entregas. O cuando acaben las vacaciones, para quien las tenga.

Alabado sea Feijóo. El PP ha hecho suya una promesa de Sánchez

Víspera de que vengan los Reyes y tiempo de prodigios. Cómo calificar, si no, ésta que es la noticia política del día. Atención: el PP ha hecho suya una propuesta de Pedro Sánchez. Alabado sea Feijóo, que admite que el presidente tiene razón en algo. Bueno, qué digo una propuesta, ¡el PP ha hecho suya una promesa de Pedro Sánchez! Incumplida, ya, ya lo sé (a ver, es Sánchez), pero con autoría sanchista en todo caso.

La propuesta-promesa data de 2019, aquel tiempo tan lejano (en una galaxia aún más lejana) en que el PSOE llamaba rebelión a lo de Puigdemont y Junqueras y reclamaba reforzar el Código Penal para castigar insurrecciones. Póngale voz usted mismo, presidente.

Cuando Sánchez venía a penalizar los referendos ilícitos

El delito de convocar un referéndum ilícito. Promesa estrella del presidente en 2019: le parecía de cajón que había que penalizarlo. Evitó recordar, por supuesto, que quien lo había despenalizado era su entonces repudiado, y hoy celebrado, Rodríguez Zapatero. Aznar había incorporado ese delito, Zapatero (en alianza con los nacionalistas) lo había quitado y Sánchez venía a incorporarlo de nuevo. Qué cosas.

Naturalmente no lo hizo y ahora es el PP el que lo propone en su enmienda (que más que enmienda es impugnación total) de la famosa ley de amnistía que según el gobierno era impecable y según el independentismo requiere aún de algunos ajustes para blindarla del todo -blindarla, ¿de qué?-.

El PP registró su texto alternativo, que no sólo plantea no amnistiar a nadie sino que incluye la reforma del Código Penal para disolver partidos que promuevan insurrecciones y para penalizar la convocatoria de referendos ilícitos. Sin esperanza alguna de que prospere porque el PSOE ya no está en ello. Bueno, cómo será la cosa que el portavoz parlamentario Patxi López se enteró en este programa de que convocar un referéndum ilícito no es delito: él estaba seguro de que sí, y de que a Junqueras lo habían condenado precisamente por eso.

Le parecía de cajón al amigo Patxi que quien convoque un referéndum saltándose sus competencias deba ser castigado, ¡por supuesto que es punible!

Todos sabemos que ahora defenderá con idéntica convicción que esto equivale a judicializar la política (y bla bla bla o lo que toque) y que la sociedad lo que pide es que se desjudicialicen las cosas, todas salvo el apaleamiento ultra de peleles. Y así, día tras día, se va escribiendo la historia de las más profundas convicciones del PSOE.