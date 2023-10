Monólogo de Alsina: "En la piel de las familias"

Cuántos de ustedes, padres y madres de jóvenes veinteañeros, no se sentirían ayer sacudidos, y conmovidos, al escuchar el testimonio de Jairo. Cuántos no se pondrían en la piel de este padre cuya hija, veintiocho años, sale la noche del sábado con su novio a celebrar un cumpleaños en una discoteca. Y a las seis de la mañana del domingo -la hora en la que no hay noticias buenas- entra una nota de guasap en el móvil de la madre. Suena la voz de la hija, sabiendo que se muere, y despidiéndose.

El audio que una de las desaparecidas en el incendio de Murcia envió a sus padres: "Mami, la amo, voy a morir"

La voz de la hija, la última voz de la hija, con ese grito de fondo: ¡Alumbren! Jairo se fue ayer, al tener la primera noticia, hasta Las Atalayas. Queriendo creer que la hija estaría allí, con otros afectados por el incendio, angustiada por lo que acababan de pasar, pero viva. La hija con el novio y con los amigos de Caravaca que habían ido todos a Murcia en el mismo coche. El coche que los había de regresar a Caravaca se quedó para siempre allí, aparcado a unos metros de la puerta.

Cómo no ponerse en la piel de esas familias

Cómo no ponerse en la piel de este padre. O de Walter, que logró salir de La Fonda, mareado, pero entero, vio allí a su primo Jordan y dio por hecho que todos sus familiares habían salido. Se fue para casa convencido de ello. Y al llegar a casa no encontró a nadie. Sólo había vuelto él. O de Alan, que tenía contados a los familiares y amigos que estaban compartiendo la fiesta de cumpleaños de Eric, en La Fonda. Y que fue repasando quiénes habían salido vivos y de quiénes no se sabía nada.

Los nueve teléfonos móviles cuyos propietarios no contestan. Hay trece cadáveres ya recuperados. Y cinco personas más desaparecidas. Sólo tres de los trece cuerpos habían podido ser identificados anoche. Al duelo por la muerte de los hijos, de los hermanos, de los amigos, se une en las primeras horas la impotencia, y la angustia, por no poder llevarse aún sus cuerpos, no poder darles aún descanso.

Contó el alcalde de Murcia, Ballesta, en su comparecencia de ayer tarde, que son tres las tareas que se siguen haciendo: identificación de los cuerpos, búsqueda de los tres desaparecidos e investigación policial de la causa de que La Fonda ardiera. Y a la vez, indagación del propio ayuntamiento sobre las revisiones de seguridad, las licencias y el estado de los sistemas antiincendios. Es decir, saber si el local que resultó siniestrado cumplía todas las normas que, sobre el papel, deberían haber ayudado a que el desenlace del suceso no fuera tan doloroso.

Comienza la ronda de contactos para la investidura

A las once de la mañana recibirá el rey Felipe a un señor que se apellida Esparza y que lidera la Unión del Pueblo Navarro. Su partido tiene un solo diputado en el Congreso, pezqueñín entre los pezqueñines. Quedó cuarto en las elecciones generales en Navarra después de haber ganado con gran holgura las autonómicas. (Va a ser verdad que no se vota lo mismo en todas las elecciones).

Con Esparza, que apoyó a Feijóo y no apoyará -ni en sueños- a Sánchez iniciará el rey de nuevo la liturgia de escuchar a los partidos con representación en Cortes para saber qué disposición tienen respecto de la investidura. Esparza le dirá que para él es Feijóo o nada.

La señora Valido, de Coalición Canaria, que llegará a la Zarzuela a las doce, le dirá que ellos les vale lo mismo un Feijóo que un Sánchez. Luego aparecerá Aitor Esteban a decir esto mismo que ayer dijo Ortúzar.

No, qué va. El esfuerzo del PNV en hacerse el interesante es entrañable. A Feijóo no quisieron ni escucharle, de Sánchez esperan que les escuche. Por supuesto que le van a votar.

Yolanda Díaz supongo que le dirá a Su Majestad que nunca debió haber encomendado a Feijóo que lo intentara, porque ha sido una pérdida de tiempo, señor, y ella tiene prisa, y que sólo hay que ver el resultado de las urnas para entender que España clama por un gobierno presidido por Sánchez, vicepresidido por ella y con Carles Puigdemont como motor y garantía de progreso. Cerrará la jornada Abascal, que le dirá al rey que España se va al garete, en resumen.

De los siete partidos con los que cuenta Sánchez para que le hagan presidente, cuatro ignoran al rey (lo desprecian) y uno trabaja para que deje de serlo

Las consultas van rápidas no por los que van a la Zarzuela sino por los que la boicotean. De los siete partidos con los que cuenta Sánchez para que le hagan presidente, cuatro ignoran al rey (lo desprecian) y uno trabaja para que deje de serlo.

Los cuatro son Esquerra, Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego y Junts per Cataluña. El uno es Sumar (que en realidad son quince). De modo que cuando vaya mañana Sánchez y el rey le pregunte con cuántos síes cuenta, habrá de responder la verdad: 152. Y cuando le pregunte con cuántos cree que podrá acabar contando habrá de hacer un pronóstico: 179. Y el rey, a falta de socios del presidente que vayan a confirmarle ellos mismos sus intenciones, le dirá lo que le dijo a Feijóo: ponte a ello a ver si lo consigues. En la seguridad de que, pase lo que pase, tarde lo que tarde e incluso si acabara naufragando, no saldrá Yolanda Díaz a dolerse del tiempo que se pierde.

La amnistía por supuesto que está en los planes del presidente

El País ya informó ayer al pueblo soberano que la amnistía por supuesto que está en los planes del presidente y que el referéndum de independencia, no. Es verdad que con la misma seguridad informó en 2021 de que los indultos sí estaban en los planes del presidente, pero la amnistía, no.

Pero hemos llegado ya, mes y pico después, a lo que los independentistas vienen diciendo desde que se constituyeron las Cortes: que por supuesto que el PSOE había aceptado -y dado su palabra ya- de que habrá amnistía. Para Puigdemont y muchos más. Pero sobre todo, para Puigdemont.

La cantinela que ahora toca entonar -calienta, Zapatero, que sales- es que la amnistía es aceptable, y deseable, a diferencia del referéndum

La cantinela que ahora toca entonar -calienta, Zapatero, que sales- es que la amnistía es aceptable, y deseable, a diferencia del referéndum, que pasa a ocupar ahora la posición de última línea roja en pie. La última de las concesiones que Sánchez siempre dijo que no haría y que, de momento, no hace. ¡Que lo sepan los independentistas que leen El País: si la condición es el referéndum, habrá elecciones!

Hoy es noticia en España que los responsables provinciales del PSOE han firmado un manifiesto en el que animan a Sánchez a que trabaje para ser investido. ¿Perdón? Sí, los secretarios provinciales del PSOE animan al secretario general del PSOE a que intente ser investido. Dices: ¿no es lo natural, que animen al suyo? Pues sí, pero es noticia justo por lo que el manifiesto no dice: que la vía para ser investido es adoptar a la derecha independentista catalana, y a su profeta, procesado por corrupción y en rebeldía, como parte vital del bloque progresista.

¿La palabra del TC vale sólo para la amnistía?

Es encomiable el cierre de filas de los líderes provinciales. Aunque sería aún más encomiable que arriesgaran un poco, ¿no? Que digan lo que dijo aquí Barbón: lo que haga Sánchez, bien hecho está. ¿Amnistía? Pues amnistía. ¿Reconocer a Puigdemont como el nuevo mejor amigo del PSOE? Pues se le reconoce.

Quiero decir que ya se ponen a hacer un papel, que sea para mojarse ellos sobre las condiciones que están poniendo los independentistas. O sobre algún asunto. ¿Están firmando a favor de la amnistía los secretarios provinciales del PSOE en Castilla La Mancha, por ejemplo? Si es eso, que lo digan. Abiertamente. Como hace Óscar Puente. Que ayer sentenció que en España es constitucional o que diga el Tribunal Constitucional. Punto. Perfecto, Óscar. Sólo una cosa: tu partido, y tu gobierno, acusó de formar parte de un complot para amordazar al Parlamento al Tribunal Constitucional por decir que era razonable el recurso que había presentado la oposición. Tu partido, y tu gobierno, puso a parir al Tribunal por declarar inconstitucional el estado de alarma de la pandemia.

Óscar, ¿va a aceptar entonces tu partido, y tu gobierno, que el Estatuto Catalán de 2006 no era plenamente constitucional?

Esto de aceptar que la palabra que vale es la de Constitucional, ¿es sólo para la amnistía o para todo? ¿Va a aceptar entonces tu partido, y tu gobierno, que el Estatuto Catalán de 2006 no era plenamente constitucional, por mucho que dijeran lo contrario Artur Mas y Rodríguez Zapatero?

Tu partido, estimado Óscar, encabezó una manifestación en contra del Tribunal Constitucional en 2010 en Cataluña. ¿La palabra del TC vale sólo para la amnistía? ¿O sólo vale este Tribunal Constitucional de ahora? Éste sí, que lo preside Pumpido. No el anterior, que lo presidía Trevijano. No el de 2010, que lo presidía María Emilia Casas.