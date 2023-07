Monólogo de Alsina: "Sánchez se encomienda al CIS"

Como el domingo gane el PSOE, a Tezanos va a haber que hacerle presidente de honor del CIS. Con secretaria y coche oficial a perpetuidad. Y va a haber que organizarle seis o siete actos de desagravio. Arrojo no le falta. Y desparpajo. Cualquier otro en su pellejo enfríaría la atribución de escaños al PSOE, que es su partido, e intentaría que su encuesta se pareciera un poco a todas las demás. Pero él, no. Él va con todo.

Tezanos, presidente de honor

Claro, claro, eso dice Tezanos. Un punto y medio de ventaja a su jefe Sánchez sobre Feijóo. La campaña, y el debate, le han sentado estupendamente a Pedro. Un quince por ciento -pedazo de quince por ciento de voto- para su vicepresidenta Yolanda Díaz (más de lo que le dan todas las otras encuestas). Y a Vox, lo despacha con un doce (menos que las demás). Oye, la tradición es la tradición. En casa Tezanos la izquierda siempre suma un 47% del voto, que si le añades a la izquierda independentista te da un cincuenta. Así cómo no va a gobernar Pedro Sánchez.

Sánchez arreó ayer, otra vez, contra los periódicos que difunden encuestas que, según él, sólo buscan desmoralizar al votante de izquierdas

No, contra todo pronóstico, no. Con el pronóstico del CIS insuflando ánimo. Fue el propio presidente quien arreó ayer, otra vez, contra los periódicos que difunden encuestas que, según él -doctrina calimera- sólo buscan desmoralizar al votante de izquierdas para que de la batalla por perdida y se quede en su casa. Aplicando esa misma doctrina, cabe pensar que la encuesta del CIS la ve como una herramienta de autoayuda: dar moral a la parroquia propia para movilizarla.

Después de todo, a Tezanos nunca le ha pasado factura sobrestimar el voto de la izquierda y minusvalorar (o minus calcular) el voto de la derecha. Si los patinazos anteriores no te penalizan, por qué vas a ponerte puntilloso ahora que llega la hora del juicio final.

Ya dijo el CIS que el PSOE ganaría las elecciones municipales -el PP le sacó setecientos mil votos-, que en Barcelona ganaría Colau -ganó Trías-, en Valencia Compromís -ganó el PP-, que en Sevilla conservaría la alcaldía el PSOE -la perdió- y que en Madrid Almeida estaría en los 23 concejales -sacó veintinueve-. Ya dijo el CIS que en la Comunidad Valenciana seguiría el gobierno de coalición de Ximo Puig -ayer tomó posesión Mazón-, que en Baleares seguiría Armengol -gobierna Marga Prohens- y que en Aragón salvaría el puesto Lambán -hoy resignado a que su sucesor sea Jorge Azcón-.

Es natural que el presidente cargue contra las encuestadoras que atinaron en mayo y se encomiende al CIS, que no dio pie con bola

De modo que sí, el CIS puede presumir de haber facilitado a la sociedad una estimación muy precisa, y en absoluto interesada, de lo que iba a salir de las urnas anteriores a éstas del próximo domingo. Es natural que el presidente cargue contra las encuestadoras que atinaron en mayo y se encomiende al CIS, que no dio pie con bola. Tezanos, presidente de honor.

Récord total de solicitudes de voto por correo

A dos días de que termine el plazo para enviar el voto por correspondencia, la empresa pública Correos informa de que han solicitado votar por ese procedimiento dos millones seiscientos mil españoles. Récord total.

De ellos, han recibido las papeletas en sus domicilios dos millones ciento veinticinco mil. Al resto, cuatrocientos veinticinco mil, no se les ha localizado en su domicilio y se les ha dejado notificación para que pasen por la oficina a recogerlas. Correos informa de que toda la primera parte del trabajo ya está hecha. Ahora queda la segunda, que es recibir en las oficinas a los votantes que acuden a certificar su voto, es decir, enviarlo a su mesa electoral.

Aún queda tarea por hacer, pero la compañía garantiza que nadie se quedará sin enviar su voto. Aquellos que no han recogido aún las papeletas en la oficina se arriesgan a no poder votar: no lo dejen pensando en que podrán personarse el domingo y votar físicamente en la urna porque no es así. Una vez solicitado el voto por correo, la única forma de votar es… por correo.

La campaña personalista, y personalísima, de Sánchez no da más de sí

La campaña electoral se le está haciendo larga a casi todo el mundo, es verdad. A Juanma Moreno, por ejemplo. Qué hartura de campaña. En su partido hay quien piensa igual -que cada nuevo día de campaña es un riesgo de patinar- y hay quien piensa que hacen falta estos días de propina para terminar de arañar los votos que decanten un escaño más o menos en provincias que están en disputa.

En el PSOE la sensación dominante es que está todo el pescado vendido. La campaña personalista, y personalísima, de Sánchez no da más de sí. Su vicepresidenta Ribera salió ayer a hacer campaña acusando a Feijóo de no ir al debate a cuatro porque tiene cosas que ocultar. Entre ellas, una foto que ha visto toda España hace ya diez años.

Dice una norma no escrita que quien tiene que ir a buscar munición al pasado remoto tiene las de perder en las unas elecciones

Ocultar una foto que ha visto toda España y una gestión que por tres veces fue ya juzgada en las urnas. Eso, y que Feijóo ya fue a un debate. El del lunes de la semana pasada con Sánchez. Sin que Sánchez le pidiera explicación alguna por estos asuntos que ahora le parecen urgentes a su vicepresidenta. Dice una norma no escrita que quien tiene que ir a buscar munición al pasado remoto tiene las de perder en las unas elecciones. Claro que, según Cristina Narbona, el problema es que la sociedad que tenemos se lo traga todo.

Así empezó la digestión socialista de la derrota electoral de mayo, acuérdese, con el presidente atribuyendo a los bulos y el trumpismo la caída de los gobiernos de izquierda en las comunidades autónomas. Estos votantes desinformados que se dejan engañar por la malvada derecha mediática.

Rufián retrató a Sánchez como un gobernante veleta

Con todo, la campaña aún nos da alguna sorpresa. Por ejemplo, que Ione Belarra existe. ¡Podemos existe! Ayer hasta hizo campaña al lado de Yolanda. Y ella sí llamó socios, y agradeció su condición de socios, a los independentistas catalanes y vascos. Es decir, Esquerra y Bildu.

Si las encuestas aciertan, Esquerra tendrá más capacidad de apretar porque el PSOE los necesitará aún más que ahora

El socio Esquerra no quiere saber nada de Yolanda Díaz porque con quien se entienden Junqueras y Rufián es con Pablo Iglesias, y con Belarra e Irene Montero, no con Yolanda. Rufián, por cierto, retrató ayer a Pedro Sánchez como un gobernante veleta y con ideología cambiante.

No le falta razón al diputado en Cortes que aspira a seguir siendo otros cuatro años diputado en Cortes -qué tiempos aquellos en que Gabriel decía que en año y medio estaría fuera porque Cataluña sería un nuevo estado-. La ideología de Sánchez es cambiante. La nuestra, no. Ellos seguirán apretando para que se celebre el referéndum. Y si las encuestas aciertan, tendrán más capacidad de apretar porque el PSOE los necesitará aún más que ahora.