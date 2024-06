Monólogo de Alsina: "Enhorabuena a los agraciados"

Enhorabuena a los agraciados. Que no son los veinte nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. O no sólo. Lo son también los vocales que por fin dejarán de serlo, la mayoría de los cuales lleva años queriendo ser relevados para poder dedicarse a otras cosas. Y lo son los jueces que aspiran a ocupar puestos vacantes en los Tribunales Superiores, Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo, y que han visto frustradas sus aspiraciones desde hace tres años porque el Consejo (sin renovar) tenía prohibido hacer nombramientos.

Como se ha sugerido repetidamente en este programa desde el 10 de junio, día siguiente a las elecciones europeas y comienzo de un periodo inusual en el que no hay elecciones de ningún tipo a la vista, el gobierno y el PP alcanzaron esta vez lo que durante cinco años y medio no fueron capaces: el pacto para sentar veinte personas nuevas en el órgano de gobierno de los jueces y para establecer una frontera más clara -y menos permeable- entre la actividad política (qué te digo yo, ser ministro) y la actividad judicial o fiscal (qué te digo yo, ser fiscal general del Estado habiendo sido ministra o volver al juzgado después de haber formado parte del Consejo de Ministros, a Margarita Robles y a Grande Marlaska se les supone informados ya del nuevo periodo de luto que habrán de guardar el día que dejen de ser ministros, si es que para entonces aún recuerdan que alguna vez fueron jueces).

Lo relevante, o lo más relevante, del acuerdo firmado ayer fuera de España entre el gobierno y el PP es que acaba con una situación anómala y, a estas alturas ya, insostenible. Fin de la precariedad y regreso a un Consejo General del Poder Judicial en plenitud de funciones y con el requisito de los tres quintos para tomar sus decisiones, nombramientos incluidos. Son veinte los vocales y habrán de coincidir en su voto al menos trece.

Lo relevante es que termina el estropicio, que dijo Lesmes, y que los dos grupos políticos con mayor peso en el Parlamento se comprometen a legislar cambios que aumenten las garantías de no interferencia política en el gobierno de los jueces.

Aquello en lo que coinciden ya está puesto en un papel, aquello en lo que no coinciden se difiere. En julio se aprobará a la vez la lista de los nuevos vocales y la proposición de reforma de la ley del poder judicial. Para más adelante queda la posibilidad de cambiar la manera de elegir a los vocales -éste es el famoso los jueces que elijan a los vocales jueces- que empezará con una propuesta del Consejo del Poder Judicial a las Cortes y que luego ya se verá si prospera o no prospera. Con el Parlamento actual no habrá cambio en las reglas de elección, pero el Parlamento siguiente es imposible saber qué mayorías -y por tanto, qué voluntad- acabará teniendo.

Junto a lo relevante está lo decepcionante. Y lo decepcionante es que el Congreso y el Senado, una vez más, hayan aceptado mansamente que los dos partidos principales hagan de su capa un sayo y decidan por su cuentalo que corresponde decidir a todos los diputados y senadores. Sus esforzadas señorías se han enterado ayer, leyendo la lista en los diarios digitales, de cuáles son las personas idóneas a las que ellos van a seleccionar para gobernar el Poder Judicial. Enhorabuena por el descubrimiento.

Queda probado que cuando hay voluntad, hasta Sánchez y Feijóo son capaces de acordar algo. Aunque sea por personas interpuestas -Bolaños y González Pons, la sintonía personal cuenta-, con madrina necesaria -la Comisión Europea- y sin que ellos dos, Sánchez y Feijóo, se dignen a hablar alguna vez sosegada y constructivamente, lejos de los desdenes sobreactuados que protagonizan en el Hemiciclo cada miércoles.

Hace una semana, con la negociación ya a punto de caramelo, Sánchez se permitió cuestionar la autonomía de Feijóo para firmar la renovación del Consejo. Sostenían los portavoces gubernativos que Ayuso se lo comería vivo si pactaba con Sánchez, que Aznar lo reprobaría en público, que Abascal lo tacharía de traidor. Sólo acertaron en esto último. Ayuso celebró ayer el acuerdo como una victoria de Feijóo y Aznar se pronunciará en breve a través de Faes en una línea parecida.

Es verdad que Feijóo no ha logrado que el gobierno le firme un cambio de reglas para elegir a los vocales de los futuros C-G-P-Js. Ni siquiera con la Comisión Europea empujando en esa dirección iba a renunciar Sánchez a que sea el Parlamento quien decida cada uno de los veinte nombres. Por qué iba a renunciar, si la suya, en esto, es una posición tan legítima y argumentada como la de Feijoo. Pero viendo el resultado final, cabe concluir que ambas partes han hecho concesiones -si no de qué-, que el gobierno puede presentarse en Bruselas habiendo desatascado este asunto -el día de la marmota- y que el PP puede presentar una cosecha muy aceptable.

· Primero, porque hace posible que el Congreso y el Senado cumplan con su obligación constitucional de renovar el C-G-P-J. Y cumple, así él, la suya.

· Segundo, porque se sacude la losa que lleva arrastrando desde que llegó a Madrid -el estribillo, sólido, del gobierno imputándole bloqueo y dejación de funciones-.

· Tercero, porque obtiene el compromiso de que la ley impedirá que se repita una puerta giratoria tan sonada como la de Dolores Delgado -del ministerio a la fiscalía general sin anestesi-, o que Marlaska y Robles hayan de guardar dos años de luto antes de volver a ejercer como jueces. Queda raro, eso sí, predicar la despolitización mientras colocas en el Tribunal Constitucional al vocal más politizado de todos, que es Macías.

· Cuarto, porque el pacto de ayer es un canto al bipartidismo por el que suspira Feijóo y una frustración para Vox, Sumar y los independentismos; por más que Yolanda Díaz presuma de haber colocado afines en la lista de los nuevos lo cierto es que no ha tenido papel alguno en este acuerdo (no ha sido el bloque progresista quien ha negociado con el PP, ha sido Bolaños él solo). Hace tres días aún decía Díaz que no veía un solo indicio de que el PP fuera a pactar, que dios le conserve la vista.

· Y quinto, porque se reafirma como dirigente con criterio propio frente a aquellos que dentro y fuera de Ferraz le instaban a no ceder nunca en nada so pena de ser tachado de pardillo en manos del maquiavélico Sánchez. Si enfrente tienes a un presidente dispuesto a exprimir la ingeniería legislativa para tener un C-G-P-J con dieciséis afines de veinte y reservar todas las plazas del Supremo a jueces que hayan acreditado que son de la cuerda, conseguir un diez para ti, diez para mí con obligación de que las decisiones incluyan siempre a vocales de los dos sectores no parece un mal negocio. Enhorabuena a los agraciados.