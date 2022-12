LEER MÁS El Congreso de Perú destituye a Pedro Castillo tras el intento de disolver las Cortes

La Purísima. Jornada festiva en España. Y jornada que hace historia en el Perú. La nación se fue a dormir sabiendo que por primera vez tiene al frente del país a una señora. Presidenta Boluarte.

Dina Boluarte. De izquierdas. Como lo era el presidente anterior, destituido por el Parlamento y detenido tras haber pretendido tumbar la Constitución de su país para erigirse en poder legislativo, poder judicial y poder ejecutor, todo al mismo tiempo.

Intento de golpe de estado en Perú

Pedro Castillo, ganador de las elecciones hace año y medio, presidente polémico (cuál no lo es), superviviente de dos mociones de censura, creyó que ayer prosperaría su método expeditivo para neutralizar la moción de censura que se votaba en el Parlamento.

Pongamos que es usted presidente de un país democrático y ve que va a dejar de serlo porque son mayoría los diputados que entienden que está incapacitado moralmente para dirigir la Nación. (Los mismos diputados, por cierto, que lo celebraron mayoritariamente como nuevo presidente en 2021). ¿Cuál es la forma más rápida de evitar que prospere una moción de censura? Disolver el Parlamento antes de que se vote. Por tus santas narices. Para eso eres el presidente. O para eso crees tú que estás ungido de la potestad de hacer y deshacer. Y entonces haces un discurso a la nación en el que, por supuesto, proclamas que es la gente la que te pide que hagas lo que vas a hacer.

¿Cuál es la forma más rápida de evitar que prospere una moción de censura? Disolver el Parlamento antes de que se vote

El pueblo te lo pide porque la democracia verdadera es la que encarnas tú, no ese Congreso que te está buscando todo el día las vueltas. La democracia, que eres tú, exige prescindir del Parlamento, rehacer la Constitución, intervenir el poder judicial y asaltar el Tribunal Constitucional. Y todo eso es lo que anuncias.

Pedro Castillo: un corrupto o víctima de una persecución política

Anuncias, en aras de la democracia verdera, toque de queda, gobierno de excepción y decretos presidenciales en lugar de leyes. Hasta que Pedro Castillo, celebrado hace año y medio por el partido mayoritario, Perú Libre, y por sus compañeros de izquierda de México, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Podemos, anunció ayer que se investía a sí mismo como único poder del Perú las opiniones entre políticos, ciudadanos y periodistas respecto de la tercera moción de censura que sufría estaban divididas.

Había quien tachaba a Castillo de corrupto, y al Congreso de íntegro, y había quien veía a Castillo como víctima de una persecución implacable. La emisión, vibrante, que ayer hizo Radio Programas del Perú recogió opiniones ciudadanas para todos los gustos.

El Congreso votó a favor de la destitución de Castillo

Dependía de las Fuerzas Armadas, en efecto, que el golpe de Castillo prosperara o que sucumbiera. Porque para entonces la división de opiniones ya iba menguando. Ya le habían dado la espalda al presidente el partido que lo apoyaba, Perú Libre, la cúpula de la policía, algunos de sus ministros, unos cuantos embajadores, la fiscalía general del Estado y el Tribunal Constitucional.

Las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del orden constitucional

El Congreso, confiando en que los militares no ejecutaran la disolución ordenada por el presidente, procedió a votar la moción de censura. Dijeron sí más de los que seguramente lo habrían dicho de no haber mediado el intento de golpe del presidente. No todos, porque algún diputado votó que no. Pero el resultado fue abrumador a favor de la destitución del todavía presidente golpista.

Dos horas y media habían transcurrido desde el entierro fallido de la Constitución, a cargo del presidente, y el entierro de su corta presidencia, a cargo del Parlamento. Las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del orden constitucional. Y fueron aplaudidas por ello y celebradas por la nueva presidenta nada al asumir el cargo.

Hoy Perú amanece con la primera presidenta de su historia. De izquierdas. Y con el anterior presidente detenido y a la espera de conocer los cargos que la fiscalía presentará contra él. Por traición a la Constitución. El más grave de los actos que puede cometer un jefe de Estado. Y que, por supuesto, se va a judicializar, por emplear un verbo muy de moda en España.

El Gobierno guardó un embarazoso silencio hasta que no se confirmó que el golpe fracasaba

Donde, por cierto, el Gobierno guardó un embarazoso silencio hasta que no se confirmó que el golpe fracasaba. No fue el único. Todos, en realidad, lo hicieron. También los gobiernos más afines a Castillo, el de Argentina, el de Chile, el de Colombia, el de México. Ser de izquierdas es una cosa y ser verdugo de un parlamento democrático es otra.

Modernizar el Código Penal para dejar de ser los parias de Europa

España disfruta hoy de la segunda jornada festiva de esta semana -puente mastodóntico- con la tranquilidad de saber que el único afán del Gobierno que nos gobierna es modernizar nuestro Código Penal para que dejemos de ser los parias de Europa, los atrasados, los que arrastran delitos antiguos y penas que ya no se llevan.

Enarboló con entusiasmo (digno de mejor causa) la ministra de Educación -ay, ministra- y portavoz del PSOE Pilar Alegría este estribillo chusco que ha parido la Moncloa sobre lo antiguo que es nuestro Código.

La matraca de 1822, ay ministra. Que no. Que el Código Penal que está en vigor es de 1995

La matraca de 1822, ay ministra. Que no. Que el Código Penal que está en vigor es de 1995. Lo parieron las Cortes Generales de la España que aún gobernaba Felipe González. De 1822 es la definición del homicidio, por si se anima también el Gobierno a revisarlo no vaya a ser que en la Europa moderna y rumbosa a la que queremos parecernos ya no esté penalizado.

Tipificar delitos a la carta

La máquina de repetir consignas está tan engrasada que empieza a dar la impresión de que los portavoces son capaces de proclamar cualquier cosa, ¿hoy qué toca? Ahora también se ha quedado antigua la malversación, vaya por dios, sólo que en el PSOE nadie se había dado cuenta hasta que Oriol Junqueras reclamó librar de su carga a todos los presuntos malversadores de su partido.

Ni siquiera se disimula que es una reforma a petición de parte y para exonerar de su pena a quienes ya delinquieron. Pero ¡ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción!, dice el coro socialista, ni un paso atrás mientras agarran el Código Penal para tipificar delitos a la carta. ¿Qué es la corrupción, me preguntas? La corrupción eres tú.

Agarran el Código Penal para tipificar delitos a la carta. ¿Qué es la corrupción, me preguntas? La corrupción eres tú

Ha dicho Yolanda Díaz que ella, sobre la malversación, no tiene nada que decir. No se moje usted tanto, vicepresidenta. Después de todo sólo hablamos de la calificación penal de los abusos de poder y el desvío de dinero público. Que hasta ahora parecía estupendo castigar más duramente aquí que en ningún sitio -había que limpiar de corrupción España- y ahora ya no parece porque Esquerra dice que lo suyo sólo es política.

O sea, que el dinero que se malversa para hacer política bien malversado está, tócate los códigos penales.

Liquidar a Ciudadanos y Jorge Azcón como rival a Lambán

Al PP le parece mal, ya. Feijóo tiene una lista cada vez más larga de reformas legales que promete deshacer si algún día tiene mayoría suficiente para hacerlo. Que, de momento, no es el caso. Ayer estuvo en este programa el líder del PP y recomendó a Ciudadanos extinguirse dignamente.

Liquidar Ciudadanos y absorber todo su voto fue un objetivo de Pablo Casado, que en paz descanse, y lo sigue siendo de quien le ha relevado. Fue gracias a esta entrevista de ayer, por cierto, como recibieron confirmación los votantes aragoneses de que el rival de Javier Lambán en las autonómicas de mayo, por parte del PP, será el hoy alcalde de Zaragoza Jorge Azcón.

La decisión de que sea Azcón quien se mida con Lambán está tomada. Aunque Azcón aún se resista no sé si a anunciarlo o a asumirlo.

El PSOE de Zaragoza ha exigido que renuncie a la alcaldía porque no le parece bien que utilice el cargo para promocionarse como candidato. El PSOE lo dice. Mientras Reyes Maroto y Carolina Darias ejercen como ministras y candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas.