Monólogo de Alsina: "La delgada línea roja"

Es una pena. Es una pena que al presidente aristotélico que el Congreso ha investido para cuatro años le dejen frío las encuestas. Por lo menos las encuestas que dicen que la mayoría de los españoles no está por la amnistía, siguen sin ver bien los indultos y deplora que el PSOE pacte con Bildu.

Tezanos ha preguntado por la crispación

Es una pena que relativice las encuestas (salvo las que se hacen en Cataluña, que ésas sí las tiene incorporadas a su argumentario) porque el presidente de su club de fans, que es Tezanos, le ha alegrado la semana no con una encuesta sino con dos.

Una que le da el mayor porcentaje de voto de todos los partidos (como diría el presidente, la verdad es la realidad y la realidad es que los españoles votaron que sea segundo) y otra que dice que estamos todos muy hartos de crispación política. El noventa por ciento cree que hay mucha crispación, le preocupa mucho que la haya y reclama que se haga algo para reducirla.

Paréntesis: es conocido que ‘crispación’ es la palabra que se emplea en España para describir la actitud de la oposición cuando ésta es de derechas y el gobierno es de izquierdas. Cuando es al revés la palabra que se elige es exigencia de responsabilidades. Una oposición de izquierdas exige responsabilidades y se hace eco de la indignación. Una oposición de derechas crispa.

Crispación es la palabra que se emplea en España para describir la actitud de la oposición cuando ésta es de derechas y el gobierno es de izquierdas

Tezanos ha preguntado por la crispación y le sale que España está deseando que los grandes partidos alcancen pactos de Estado sobre los grandes asuntos. Lo difundió ayer en oportuna sintonía con esta declaración del presidente que celebra que el Congreso haya aprobado cambiarle a la Constitución una palabra.

Según Tezanos la amnistía no preocupa a los españoles

Que Sánchez aspira a presentarse, a estas alturas, como forjador de pactos entre los grandes partidos puede parecer una broma. Pero ahí está, predicando contra la crispación y en favor del consenso. Oportunamente también ha preguntado Tezanos cuán importante les parece a los españoles que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE sobre el CGPJ y le ha salido que muchísimo.

No ha preguntado cómo de importante les parece que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo sobre la conveniencia de una amnistía porque es sabido que, según Tezanos, esto de la amnistía no preocupa a los españoles. Alega como prueba que sólo dos de cada cien españoles lo menciona como uno de los tres problemas principales del país. Bien es verdad que el CGPJ no lo menciona ninguno. Y bien que ha preguntado.

España demanda acuerdos, dice el CIS

Pero está bien que se sepa que España reclama acuerdos. No de ahora. Lleva años reflejándose en las encuestas. Y que por eso derechistas tan significados como Felipe González, ¿verdad?, ocupan su tiempo en predicar en el desierto sobre la oportunidad impagable que existe ahora, con el actual parlamento, para hacer de los acuerdos entre los dos grandes partidos el instrumento para encarar reformas pendientes que requieren de mayorías reforzadas.

La suma de PP y PSOE alcanza casi el 75% del Congreso. Y el 87% del Senado. No nos hemos visto en otra, dice Felipe. Y en su partido le responden que deje de hacer el juego a la derecha porque cada vez que habla de la amnistía le hace un roto a Sánchez y un favor a Feijóo.

Anda más ocupada la dirección socialista en hacerle oposición a Rajoy por el Prestige y la operación Cataluña que en explicar los tratos que se trae con Junts

Mañana tienen cónclave, por cierto, los socialistas en Coruña, convención nacional a la que acuden los dirigentes de todo el país a escuchar y a aplaudir, porque debatir se va a debatir poco. Ni sobre la amnistía ni sobre la inmigración pactada con Junts ni sobre la opacidad de las reuniones de Santos Cerdán ni, en general, sobre nada. Anda más ocupada la dirección socialista en hacerle oposición a Rajoy por el Prestige y la operación Cataluña que en explicar los tratos que se trae con Junts, incluidas las enmiendas a la ley de amnistía.

Una línea roja en la ley de amnistía

Ha dicho Óscar Puente que hay una línea roja, que es lo que suele decirse en el PSOE diez minutos antes de cruzarla.

En realidad el delito de terrorismo sí está como amnistiable en la ley que propone su partido. Por eso serán amnistiados todos aquellos que hoy están procesados por delito de terrorismo, o puedan estarlo, en causas relacionadas con el procés. Porque la única excepción que se fija es quienes estén condenados en sentencia firme, que es lo que no da tiempo a que haya antes de que entre en vigor la amnistía.

Si de verdad quieres dejar fuera a los del terrorismo esperas a que las causas judiciales culminen para que los condenados por terrorismo paguen

A ver, si de verdad quieres dejar fuera a los del terrorismoesperas a que las causas judiciales culminen, recursos incluidos, para que los condenados por terrorismo paguen. Si impides, abortando las causas, que ninguno llegue a ser condenado, ni en firme ni en no firme, parece claro que los estás amnistiando, dónde está la línea roja.

En reservas de agua la desigualdad entre territorios es patente

España demandaacuerdos, dice el CIS. Pues mira, en las próximas semanas se va a ir abriendo camino otra preocupación nacional que está por ver qué administraciones de signo político distinto quieran abordar de la mano. Como hoy tenemos un día de perros en casi todo el país, con nieve en ciudades del norte y jarreando de Burgos para abajo, puede parecer extemporáneo hablar de la sequía, pero la verdad es la realidad también en esto.

En reservas de agua la desigualdad entre territorios es patente. Por una pura cuestión geográfica. En esto también somos plurales y diversos. La cuestión es cómo se hace para redistribuir el agua tal como se redistribuye la renta. La media nacional de agua embalsada está tres puntos por debajo del año pasado y diez por debajo de la última década. La provincia de Almería apenas pasa del 9%. La de Barcelona no llega al 13%. Albacete no llega al quince. Y Cádiz, Málaga y Córdoba no llegan al dieciséis.

La cuestión es cómo se hace para redistribuir el agua tal como se redistribuye la renta

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno, hizo un discurso ayer premeditadamente grave. Ya hay restricciones en Algeciras, o en Fuengirola, y si no llueve un mes seguido las habrá en las capitales de provincia cuando llegue el verano. En último caso se plantea contratar barcos para llevar agua de las desaladoras de otras regiones por ejemplo a Málaga.

Cataluña ya está en fase de pre-emergencia y en varios municipios de Barcelona se va a reducir la presión del grifo para que se gaste menos. En la comarca de El Priorato de Tarragona han solicitado ya captar más agua del Ebro. Y ha bastado que la vicepresidenta Ribera dijera que si hay que tomar medidas excepcionales se hará (no mencionó el trasvase) para que en Aragón hayan dicho ya que ni de broma. Tiene razón Ribera cuando dice que lo principal es anticiparse y no perderse en disputas políticas estériles.

Es posible entenderse, es fructífero y, en lo que se refiere a la sequía, es imprescindible

La prueba de que el entendimiento entre administraciones distintas es posible la viene dando ella misma, primero en Doñana, por donde paseó con Moreno para hacer visible el acuerdo sobre el Parque, y esta semana en Murcia, donde hizo lo propio con López Miras para hacer visible el acuerdo sobre el Mar Menor.

Es posible entenderse, es fructífero y, en lo que se refiere a la sequía, es imprescindible. Para este año y, a la vista de cómo vamos, más aún para los siguientes.