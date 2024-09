Monólogo de Alsina: "Ábalos y la intriga"

Víspera de la diada catalana más descafeinada de los últimos tiempos. Eso lo contaremos mañana. Hoy emitimos este programa desde el estadio de La Rosaleda de Málaga -antes escuchábamos al alcalde De la Torre anunciarnos las cálidas temperaturas que se disfrutarán hoy en esta ciudad-, para presentar la nueva temporada de nuestra cadena de emisoras.

La infrafinanciación, el concepto favorito de los gobernantes autonómicos

Estará aquí a las nueve el presidente de esta comunidad autónoma, señor Moreno, y tendremos ocasión de hablar de asuntos pendientes. Por ejemplo: el tren en la Costa del Sol, el tren que nunca termina de llegar a Marbella. Por ejemplo, la financiación de esta tierra y su deuda con la administración central. Por ejemplo, el boicot frustrado al que llamó a sus colegas Isabel Díaz Ayuso. O por ejemplo, qué pasa si Sánchez convoca a Moreno y le ofrece perdonarle los veinticinco mil millones de euros que la administración andaluza tiene con la administración central. A ti te llama un acreedor para decirte: te perdono veinticinco mil millones a cambio de que me bendigas un trato un poco preferente a otro de los deudores ¿y qué le dices? Eh, que tú también me debes a mí dinero, que estamos infrafinanciados. Esto de la infrafinanciación es el concepto favorito de los gobernantes autonómicos cuando se abre el baile del reparto de recursos.

Sobre el tren de la Costa del Sol, tren litoral, acuérdese que le preguntamos aquí a Óscar Puente a poco de estrenarse como ministro de los Trenes (ministro de Trenes y Embestidas contra la oposición) y dijo que no era viable. Y que no se habían hecho estudios concluyentes sobre esa obra. Se armó un lío gordo. Se le sublevó la provincia de Málaga. Y la de Cádiz. Y tuvo que recular el ministerio y aceptar que se retome el proyecto allí donde se dejó. Para el año que viene volverán a hacerse estudios. Quién sabe si dentro de veinte no veremos a un jubilado, de nombre Óscar Puente, afincarse -como si fuera inglés- en la Costa del Sol y disfrutar de su descuento para la tercera edad en el tren de Málaga al Campo de Gibraltar.

Ábalos sobrevive repudiado por su partido

En este programa estuvo ayer el antecesor de Puente en ese ministerio -o antecesor de su antecesora-: José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo en el equipo sanchista de primera hora y que hoy sobrevive repudiado por su partido, con carné pero suspendido, pendiente de un informe de la UCO que podría señalarle como perceptor de comisiones ilícitas y señalado por un informe del ministro Puente que le atribuye haber incurrido en irregularidades.

Ábalos sospecha que el gobierno busca incriminarle para salvar a otros

Enorme eco han tenido algunas de las cosas que dijo aquí Ábalos. Por ejemplo, que se da por jod… que se da por imputado, tiene poca duda de que lo suyo acabará en el Tribunal Supremo, aunque el juez de instrucción, por ahora, haya evitado señalarle (el día que lo haga, tendrá que soltar el sumario y enviarlo al Supremo). O por ejemplo, que el gobierno busca incriminarle para salvar a otros.

Sospecha de compras irregulares en el ministerio de Sanidad cuando estaba Illa

A la pregunta de quiénes son aquellos a los que hay que salvar respondió Ábalos que también hubo compras de material objeto de sospecha en el ministerio de Sanidad. Ministerio que dirigía en 2020 Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña.

Aunque, como decía anoche Latorre en su Brújula, el pasaje más llamativo de la conversación con Ábalos se produjo cuando confirmó que en 2018 y 2019 tenía una relación extraconyugal con una joven de nombre Jessica que le acompañó en algunos viajes oficiales.

Se ha publicado que a Jessica le pagaba el vuelo y el hotel el ministerio, pero Ábalos dice que lo pagaba él de su bolsillo, aunque la gestión la hiciera su inseparable Koldo. Y que el correo electrónico, que también se ha publicado, en el que supuestamente Jessica le reclama dinero pendiente por cada uno de esos viajes no lo redactó ni se lo envió Jessica: es falso.

La explicación de Ábalos: que alguien cercano a él se hizo con el correo y lo ha vendido ahora para perjudicarle

Ésta es la explicación de Ábalos: que alguien cercano a él (o que era cercano en otro tiempo, o cercana) se hizo con el correo y lo ha vendido ahora para perjudicarle. La intriga alimenta, como nada, el interés del público.

Lo de Jessica nada tiene que ver con la investigación a Koldo

Tiene razón Ábalos, en todo caso, cuando dice que este asunto de Jessica nada tiene que ver con la investigación judicial que afecta a Koldo y alrededores. Aunque esté Koldo en todas las salsas. Un poco como le pasa a Víctor de Aldama, colega de Koldo, asiduo del ministerio de Transportes en 2020, conseguidor de mascarillas y cobrador del frac para Air Europa.

A través de su relación con Javier Hidalgo vio alguna vez a Begoña Gómez. Incursa hoy, a su vez, en una causa judicial por presunta corrupción en los negocios que instruye el juez Peinado y a quien tiene denunciado, a su vez, el presidente Sánchez, que al principio garantizó plena colaboración con la Justicia.

Begoña Gómez utilizaba dependencias de la Presidencia para sus actividades particulares

Onda Cero accedió ayer al audio de la declaración -brevísima- que prestó Begoña Gómez en el juzgado, antes del verano, y en la que sólo declaró que no pensaba declarar.

Y a la declaración del empresario Barrabés, que declaró, como ya contamos en su día (ahora podemos escucharlo en su propia voz) que a Begoña Gómez iba a verla a la Moncloa para hablar allí de sus actividades profesionales.

Ir a la Moncloa a ver a Begoña Gómez para hablar del máster significa que la esposa del presidente, que no es empleada pública ni tiene función alguna en la Presidencia, utilizaba dependencias de la Presidencia para sus actividades particulares. Hasta el día de hoy, nadie ha desmentido que así fuera.

La lucha por Venezuela sigue

Desde Venezuela, donde permanece Corina Machado, o desde Madrid, donde se ha exiliado Edmundo González, la lucha sigue. La lucha por devolver la democracia a una república cuyo presidente no sólo pasa por encima de la voluntad popular sino que lleva a cabo una persistente campaña de neutralización de los líderes opositores.

El mensaje que transmiten Machado y González -Corina y Edmundo- tiene como destinataria a esa parte de la sociedad venezolana que puede caer, de nuevo, en el desánimo. O sentir la salida de Edmundo González como una traición.

La ex fiscal general de Venezuela, exiliada en España, Luisa Ortega, sugirió ayer en este programa que se mantenga como fecha de referencia el próximo mes de enero, que es cuando debería entregar el poder Maduro a quien le ha ganado las elecciones presidenciales.

En su primer mensaje desde nuestro país, el nuevo asilado político ha abogado, en línea con lo que ayer decía el ministro Albares en este programa, por facilitar el diálogo entre la oposición y Maduro para hacer viable una transición.

El obstáculo, ahora mismo, evidentemente no es la oposición sino el gobierno. La Unión Europea no ha atribuido a Edmundo González la condición de presidente electo ni ha afirmado su victoria electoral en julio, pero ha dado muestras suficientes de que es eso lo entiende que debería pasar, que Maduro reconociera su derrota y abriera camino al cambio pacífico. Albares, ayer, en este programa.