Resulta que aún había gente de vacaciones. Y que ayer regresaron ya, adiós al chiringuito de la playa y hola, material escolar. Hola, vuelta al cole.

La cuesta de septiembre. Sin mascarillas pero con inflación

Si usted es padre, o madre (o las dos cosas) de chiquitajos con domicilio en Cataluña -infantil y primaria- estará a punto de salir hacia el colegio. Este año son los primeros en incorporarse. El resto de la España menuda, España escolar, está en el tiempo de descuento. Entre esta semana y la que viene tienen que fichar ya todos. La cuesta de septiembre. Sin mascarillas pero con inflación. Diez por ciento todo más caro. El material del colegio, también. Y el comedor. Y la ruta.

El invierno viene duro y habrá que reducir el consumo energético

Iniciamos semana con Ucrania en el día ciento noventa y cuatro de guerra y con Vladimir Putin habiendo cerrado ya del todo el grifo de su principal gasoducto. Cerrado hasta nuevo aviso -mejor, hasta nueva orden- el Nord Stream, que es el tubo que va de Rusia a Alemania. Tantos meses preguntándonos qué pasaría si el ruso privara a este país de su suministro y ha llegado el momento de saberlo.

¿Mensaje del gobierno de Alemania a su población? Que las reservas están al 85% y que está llegando gas desde Noruega. A Olaf Scholz, jefe del gobierno alemán, le gustaría poder decir que llega también gas del sur, de España, pero como el MidCat está sin hacer, y Macron sigue por peteneras, no parece que vaya a poder decirlo nunca.

Lo que sí ha anunciado Scholz a los alemanes es que el invierno viene duro y que tendrán que hacerse a la idea de consumir menos gas y menos electricidad. Aún es una recomendación, pero va sonando cada vez más a futura obligación. Y también, que habrá nuevas ayudas a pensionistas, estudiantes y familias con pocos recursos para pagar la calefacción. Y que espera conseguir dinero poniéndole un impuesto extraordinario a las compañías energéticas.

Se ha abstenido de presentarse el señor Scholz como el profeta de las clases populares enfrentado a las malvadas eléctricas que controlan los medios de derechas

Dirá usted: mira, como Sánchez. Pues sí, como Sánchez. Porque ha anunciado el impuesto pero sin concretar ni qué se gravará ni cómo. Eso sí, se ha abstenido de presentarse el señor Scholz como el profeta de las clases populares enfrentado a las malvadas eléctricas que controlan los medios de derechas y conspiran para enterrarle. Este papel dramático se lo reserva Sánchez para sí en exclusiva. Mañana, en el Senado, lo volverá a interpretar, seguro. Convencido de que el pueblo llano volverá a estar loco por votarle sólo para hacer morder el polvo a los ejecutivos de las eléctricas y las petroleras. Que lo sepas, Josu Jon Imaz.

Lo más relevante de la semana, lo que suceda en el CGPJ

Por cierto, lo más relevante de la semana que empieza no va a ser el cacareado debate de mañana en el Senado porque ni Sánchez ni Feijóo saldrán de él sentenciados, diga lo que diga su contraparte. Lo más relevante será lo que suceda en el Consejo General del Poder Judicial el jueves. Si prospera, o descarrila, la elección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde presentar a este órgano.

A Sánchez lo que más le interesa esta semana es consumar, por fin, la renovación del Tribunal Constitucional

Lesmes ha animado a los vocales a barajar nombres para poder cumplir con la obligación legal que tienen. Pero hay vocales -cercanos, digamos, al PP- poco dispuestos a elegir a nadie porque entienden que la maniobra del Gobierno para maniatarles, primero, en los nombramientos judiciales y soltarles luego media mano sólo para que elijan a sus dos magistrados del Constitucional -todo con el visto bueno del Congreso- es una operación demasiado burda para bendecirla como si aquí no hubiera pasado nada. El jueves veremos.

A Sánchez lo que más le interesa esta semana no es ni el megavatio hora ni lo de mañana en el Senado. Lo que más le interesa es consumar, por fin, la renovación del Tribunal Constitucional amarrando allí una mayoría progresista que él cree que le facilitaría las cosas para el año y pico que aún queda de legislatura.

Pedro Sánchez feliz de enseñar el palacete a las visitas

Alguien que visitó a Pedro Sánchez en la Moncloa unos pocos días después de que se estrenara como presidente, junio de 2018, me contó que jamás había visto a alguien más feliz de poder enseñar el palacete a las visitas: aquí la fuente de Guiomar, aquí La Bodeguilla, aquí hacía Suárez sus Consejos de Ministros, aquí podaba Felipe sus bonsáis. Como si su verdadera vocación no fuera la de presidente sino la de anfitrión: estos son mis dominios.

Con el tiempo se inventó las jornadas de puertas abiertas en la Moncloa, que es lo mismo pero en grupo: llegan allí unos cuantos ciudadanos curiosos y él mismo les va explicando dónde estaba cada cosa. Los visitantes salen de allí satisfechos y con la tranquilidad de saber que el día que pierda las elecciones puede encontrar trabajo como guía turístico.

Bueno, hoy consumará el presidente su predisposición a la vida social recibiendo en la Moncloa a la gente. El Gobierno de la gente recibe la visita de la gente. Parece el título de un publirreportaje de Corea del Norte pero es un hito en la comunicación política de este país. Pedro Sánchez hace historia como el primer presi-gente del gobierno. Del gobierno de la gente.

No, no es María Jesús Montero la que canta. Aunque podría hacerlo. Es una animadora formidable de actos electorales de partido. Que eso es esto de hoy. Una idea original de la oficina electoral del presidente.

El Gobierno de la gente recibe la visita de la gente

Dice usted: yo soy gente, ¿a qué hora tengo que estar allí? No, no, no puede. Es gente que ya ha sido escogida. Gente que ha pasado el cásting. Gente que no es como la mayoría de la gente. Porque la mayoría de la gente no envía cartas o correos electrónicos a la Moncloa en la confianza de que los lea Sánchez.

Y estos de hoy han sido elegidos entre los doscientos cincuenta mil que sí lo han hecho. Dato que facilita el departamento de Persuasión y Propaganda y que es de imposible contrastación. Entonces: de los 250.000 que han escrito, el equipo de cásting ha escogido a unos pocos. Y de esos pocos, he leído que van a poder preguntar seis. A ver, si sólo son seis tampoco es que vaya a estirarse mucho el anfitrión.

Si usted tiene interés en decirle algo al presidente tendrá que esperar a que visite su barrio, como hizo en Pino Montano, Sevilla, el sábado. Bueno, más que visitar el barrio, paseó dos calles camino del mítin que le habían organizado, con su estrado, su megafonía y sus sillas para simpatizantes. Y con Juan Espadas de escudero. Del indulto de Griñán no hablaron.

Fue a predicar el presi-gente su salmo de este verano: eso de que él defiende a los ciudadanos mientras el PP defiende sólo a los poderosos. Debe de haber un millón y medio de poderosos en Andalucía, porque son los votos que sacó Juanma Moreno en junio. Mayoría absoluta de intereses particulares.

Hoy el acto es en Madrid, pero sin visita del presi-gente a Madrid. Qué le costaba a Sánchez dejarse ver en alguno de los barrios populares. ¿O es que Madrid no tiene barrios? Quiero decir, viviendo, como vive, en Madrid; siendo, como es, de Madrid, ¿por qué en Madrid ha preferido no ir él al encuentro de la gente sino meterse a la gente en casa? Esta gira por España que tiene anunciada su oficina electoral, ¿no será una gira sólo por ciudades con alcalde socialista, no?

El riesgo de confundir la sociedad con la fracción de la sociedad que ya me aplaude

A ver si esto va a ser como lo de Yolanda Díaz, que dijo que iba a hacer un proceso de escucha recorriendo España para escuchar la sociedad y ya se va viendo que el interés lo tiene en escuchar sólo a los que son de su cuerda. En actos controlados y a mayor gloria siempre de la aspirante. El riesgo de confundir la sociedad, toda la sociedad, con la fracción de la sociedad que ya me aplaude.