¿Nota la directora del CNI cómo su sillón se tambalea? Se mueve. Cada vez más, ¿verdad? Es natural que lo note. Hay operarios de la Moncloa aflojándole los tornillos para que caiga.

La tentación es grande para Sánchez. El líder que aprendió de Iván Redondo que hay que convertir cada crisis en una oportunidad. O traducido: que lo importante es salvarse siempre él, todo lo demás -y todos los demás- está supeditado a esa máxima.

Cada vez que al presidente le ha convenido hacer purga, ha cortado cabezas sin dar explicaciones ni a los decapitados. Aún cabalgan por ahí unos cuantos sleepy hollows a los que Sánchez no se dignó a decirles qué habían hecho mal para ser defenestrados. Sleepy Hollow Ábalos, Sleepy Hollow Redondo, Sleepy Hollow Arancha. Ministra de Exteriores González Laya.

Por qué no iba a ser depurada la directora general del CNI si al presidente le conviene entregar su cabeza en una bandeja pegasiana. Dices: pero si habíamos quedado en que el CNI no hizo nada ilícito, lo proclamó la ministra de Defensa, lo proclamaron los portavoces oficiales. Ya, pero como se ha producido una brecha en la seguridad del teléfono móvil del presidente, pues igual cuela como argumento, o coartada, para descabezar al CNI, darle una víctima que deglutir a Podemos y hacerle otro mimo a Oriol Junqueras.

A toda página web informaba ayer El País de el Gobierno deja en el aire el futuro de Paz Esteban. Qué revelador está siendo seguir el rastro de las informaciones estos días. Veinticuatro horas antes -al César lo que es del César- Fernando Garea publicó en El Español que la directora del CNI estaba a un paso de la dimisión. No por espiar independentistas sino por no haber detectado el espionaje de no se sabe quién a Sánchez.

Otros periodistas muy solventes sostenían, sin embargo, que el relevo de la directora estaba descartado. Comparecerá el jueves en la Comisión de secretos oficiales, proclamó ayer el ministro de la Presidencia. Y hasta ahí, en realidad, llega la garantía de continuidad de la señora Esteban. Hasta salvar el trámite de la comparecencia.

La guerra interna que se libra estos días puertas adentro del gabinete; una guerra entre Bolaños y Margarita

Los periodistas a los que yo leo no se inventan nada. Lo que hacen es contar una versión u otra de la misma historia dependiendo de las fuentes en las que beben. Hay compañeros que beben más en fuentes de Defensa y otros que beben más en Presidencia. De modo que juntando lo que cuentan los unos y los otros sale una descripción certera de la guerra interna que se libra estos días puertas adentro del gabinete.

No, no entre el PSOE y Podemos. Eso va de suyo. La guerra es entre Bolaños y Margarita. Ella, persona de confianza del presidente desde antes de que Sánchez soñara siquiera con ser presidente. Él, la encarnación misma de los planes, los cálculos y la voluntad de Pedro Sánchez. El ministro perejil, presente en todas las salsas. No por voluntad propia sino porque así se lo encomienda el presidente.

Ay, Margarita, que fue demasiado guerrera con los independentistas

Recordemos la sucesión de informaciones. El viernes contaba El País que en la Moncloa estaban muy disgustados con la ministra. Ay, Margarita, que fue demasiado guerrera con los independentistas. Ese tono que empleó para responder a la diputada de los puigdemones, Nogueras, y a la diputada de la CUP, Vehí.

Total, ellas sólo habían acusado al Gobierno de espiar ilegalmente a los independentistas sólo por serlo. De violar los derechos fundamentales de las adversarios políticos. De chapotear en las cloacas. Y va Margarita y les reprocha que acusen sin pruebas. Va Margarita y les advierte de que se van a llevar sorpresas. Va Margarita y se pregunta qué debe hacer un Gobierno con quienes dinamitan el Estado. Oiga, a quién se le ocurre. Ella, que además no es militante del partido. Que carece de apoyos internos.

El viernes ya estaban las fuentes monclovitas diciendo que la ministra había arruinado la operación apaciguamiento. El fin de semana añadían que era culpa de la ministra que Esquerra votara en contra del decreto de los precios. Ah, y la preocupación. Enormemente preocupada la Moncloa por la comparecencia que hoy tiene la ministra en el Congreso. A ver si les va a decir a los independentistas las mismas cosas, y en el mismo tono, que les dijo hace una semana. Frena, Margarita, frena.

El CNI no se ocupa de supervisar que los móviles no sean infectados

Las fuentes del ministerio de Defensa dicen que es obligación de la ministra sacar la cara por el Centro Nacional de Inteligencia. Y que cuenta, por supuesto, con el apoyo del presidente. Y que por qué va a tener que dimitir Paz Esteban. Si no es el CNI quien se ocupa de supervisar que los teléfonos móviles de los ministros no sean infectados. No le corresponde al CNI, dicen las fuentes, le corresponde a la Presidencia del Gobierno. Acabáramos. Quién ha sido negligente en la supervisión de la seguridad de los móviles. ¿La directora del CNI o quién le está moviendo al silla?

Al menos cinco veces dijo ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que el Gobierno no tiene nada que ocultar. Pero muchas ganas de que el presidente vaya al Congreso a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre Pegasus tampoco ha demostrado. Intentaron a toda costa evitar la comparecencia el grupo socialista y el de Podemos. Y fracasaron, porque toda la oposición quiere ver al presidente en la Cámara hablando de este asunto y tendrá que hacerlo.

Lo de Podemos es para hacérselo mirar. Predican que es obligación del Gobierno (siendo Gobierno) dar explicaciones y aclarar las cosas. Se oponen a que el presidente comparezca. Pero apoyan que haya una Comisión de investigación en el Congreso. A ver, Echenique, haga un ejercicio de sí pero no, no pero sí y explíquese.

Imposible explicar lo que no tiene explicación. ¡Claridad, transparencia, responsabilidades! ¿Les parece que comparezca el presidente Sánchez en el Congreso a responder a los grupos parlamentarios? Ah, no. Eso, no. Por qué va a tener que comparecer. Todas las explicaciones son bienvenidas menos las del presidente, que han dicho en la Moncloa que no toca.

Aún es peor lo de Yolanda Díaz, que se empeña en hablar de Pegasus como si ella fuera una diputada rasa que está esperando a que el Gobierno, completamente ajeno a ella, le explique lo que ha pasado.

Esto lo dijo la vicepresidenta hace diez días. Tenemos derecho a que nos expliquen. Dando por hecho, por cierto, que ha habido personas indebidamente investigadas. Por el CNI, se entiende. Diez días después no consta que haya aportado nada la vicepresidenta segunda del Gobierno. Que tiene sillón propio en la Comisión para asuntos de inteligencia, también conocida como el órgano de control del CNI, aquel en el que Sánchez metió por la puerta de atrás a Pablo Iglesias. Ese sillón también lo heredó de Iglesias Yolanda Díaz.

Comisión de investigación, en fin, no habrá porque en esto el PSOE ha sido arropado por la malvada derecha desleal que representa la anti España, etcétera. El PP, Vox y Ciudadanos han hecho causa común con el PSOE y en contra de los aliados del PSOE, Podemos incluido. El mismo día, por cierto, que el PSOE describía a Feijóo como desleal y no sé cuántas cosas más.

Eso, gracias Héctor Gómez: irresponsable, oportunista, demagogo y desleal. Nunca acumuló tantos descalificativos el PSOE contra ninguno de los grupos que le está acusando de chapotear en las cloacas y espiar a los independentistas sólo por serlo.

Ni a Rufián ni a Junqueras ni a Nogueras ni a Ione Belarra les ha llamado irresponsables, oportunistas, demagogos y desleales. Para ellos, para sus dudas, sus sospechas, sus acusaciones, sus ataques, para ellos siempre el máximo respeto.