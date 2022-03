Por sus socios le conoceréis. En la Asamblea de la ONU votaron ayer con Putin el norcoreano Kim Jon-Un, el sirio Al Asad, el bielorruso Lukashenko y el eritreo Afewerki. Lo mejor de cada casa. El compadre chino, señor Xi, se abstuvo. No ha querido retratarse al lado de Putin en esta invasión que ha cosechado el repudio abrumador de casi todo el mundo. Nicolás Maduro, otro pájaro, ordenó a su delegación que se ausentara.

Resultado de la votación, aunque a Putin le resbale, ciento cuarenta naciones condenan la agresión a Ucrania, cinco la aprueban. Y 35 no saben no contestan, o sea, que se ponen de perfil. Ahí está la India, ahí está Irán, ahí está Iraq, ahí está Cuba.

El 'no a la guerra' del 2022

Tiene razón Pedro Sánchez. El 'no a la guerra' de 2003 era el rechazo a la intervención militar en Iraq que no contaba con la bendición de las Naciones Unidas (el debate de entones fue sobre lo que decían las resoluciones de la ONU). El 'no a la guerra' de 2022 habrá de ser entonces el rechazo a esto que Putin llama operación militar especial y que ayer fue condenado por las Naciones Unidas.

Aunque para algunos de los socios tradicionales de Sánchez el 'no a la guerra' sea, en realidad, el no a la respuesta europea, el no a la OTAN, el no a apoyar a los ucranianos en su resistencia.

Kiev resiste, Járkov aguanta, cae Jersón

En el inicio de este octavo día de asalto, Kiev se mantiene bajo control ucraniano ---Kiev resiste---, Járkov sigue en manos del Ejército de Ucrania ---Járkov aguanta---. Pero ha caído Jersón, en la costa del Mar Negro y a sólo doscientos kilómetros de Odesa. Puede que no haya sido la guerra relámpago con la que soñaba Putin, cuarenta y ocho horas de misiles y tierra conquistada, pero sigue siendo la guerra desigual que Rusia ha iniciado sabiendo de su abrumadora superioridad en material bélico.

España, en un giro de guion (y un cambio de criterio perfectamente coherente con la forma de funcionar del presidente, quién puede sorprenderse a estas alturas de un bandazo), España abandona el papel reservón que tenía diluida en el pelotón europeo y se significa, al lado de Alemania, en el abastecimiento directo de armas a lo que Sánchez llamó ayer la resistencia ucraniana.

Donde Vallés detalló anoche la ministra Robles qué material es éste que vamos a entregar a las autoridades de Ucrania. Explicó la ministra que éste es un primer envío –--se entiende, entonces, que habrá más--- y que sus destinatarios últimos no tienen por qué ser militares profesionales.

En las ciudades de Ucrania, como estamos viendo, son ciudadanos corrientes, alistados para hacer frente a la emergencia, los que están empuñando las armas. Algunos de ellos podrán empuñar ahora armas facilitadas por España.

No hay cambio de criterio, justificó anoche el ministro Albares en La Brújula, hay evolución en las decisiones.

La borrelofobia de los independentistas catalanes

El Gobierno acompasa, así, sus decisiones al rumbo que han tomado otros gobiernos europeos, el Parlamento de la Unión y la comisión que presidente Ursula Von der Leyen. La sintonía, salvando las distancias retóricas, entre el discurso de Sánchez ayer y el de Borrell la jornada anterior en Estrasburgo era palpable. Tanto como la borrelofobia de los independentistas catalanes en el Congreso.

Los chistes malos cuando se está hablando de una guerra con setencientos mil desplazados no son una buena idea, Gabriel, en serio. A los de Puigdemont lo que más les habrá irritado de Borrell es que celebrara que Zelenski no salga huyendo escondido en un coche. Tampoco es un secreto lo bien relacionado que está Puigdemont con Putin y sus corifeos.

La UE da la espalda a Ione Belarra y sus recetas para resolver pacíficamente una guerra

La Unión Europea no sólo está dando la espalda a los propagandistas del ruso. También le está dando la espalda a Ione Belarra y sus recetas para resolver pacíficamente una guerra.

La guerra, en realidad, es lo contrario a la resolución pacífica de un conflicto. Y éste es el asunto: que Putin voló por los aires la solución pacífica y diplomática cuando ordenó el lanzamiento de misiles y sembró de explosiones Ucrania. Con la guerra ya en marcha, el objetivo, en efecto, es pararla cuanto antes, pero pararla garantizando que Putin no la gane. Que ésta es la parte que Podemos se salta siempre en sus análisis.

Las guerras pueden terminar en un acuerdo entre los contendientes, como dice Belarra, pero dependiendo de quien haya ganado el pulso militar los acuerdos son unos o sus contrarios. Las guerras también terminan cuando uno de los dos bandos se impone al otro. Cuando el agresor, por ejemplo, doblega al agredido.

El pueblo ucraniano anhela, aún más que Ione, que dejen de caer bombas en sus ciudades y dejen de morir cada día militares y civiles, pero siempre que eso no suponga que Putin gana la apuesta, somete a la población y se queda con Ucrania. Porque eso sí que supondría el triunfo total de las armas, y la fuerza, sobre la convivencia de los países.

"Si don Juan Carlos hace el petate y se viene a España le corresponde decidirlo a él"

El rey Juan Carlos medita si da un paso. Le dijo a Raúl del Pozo aquello de que estaba esperando a que doña Dolores (no me llames Dolores, llámame Lola) archivara la investigación de lo suyo ---Dolores Delgado, Fiscal General del Estado---.

Ya lo ha hecho. No porque no hubiera hechos reprobables, y presuntamente delictivos, en el ocultamiendo de dinero a Hacienda, sino porque no cabe ya perseguirlos. Todo lo que hizo mientras fue jefe de Estado está amparado por la inviolabilidad. Lo que hizo luego ha quedado resuelto con las regularizaciones fiscales que hizo o con la prescripción por el tiempo transcurrido.

La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades fiscales y ocultación de dinero a través de la fundación del primo, Álvaro de Orleans, no así cobro de comisiones por las obras del AVE en Arabia. Ahí, a falta de indicios de que el rey ejerciera de comisionista, da por buena su explicación de que los 65 millones de euros fueron un regalo. De rey a rey. En otro caso habríamos hablado de cohecho impropio, ¿se acuerda? Pero como era 2008 y aún era jefe de Estado, tampoco habría caso. De manera que hasta aquí llegaron los problemas legales de don Juan Carlos en España.

Sólo le queda viva una causa, pero es en Londres: la denuncia que presentó Corinna por acoso y amenazas encargadas, según ella, por el rey al Centro Nacional de Inteligencia.

Ahora ya, si don Juan Carlos hace el petate y se viene de vuelta a España le corresponde decidirlo a él. Entiéndase que sin crearle un problema, más problemas, a quien hoy ejerce la jefatura del Estado.

Feijóo ya está pensando en gobernar España

Aún no ha ganado la presidencia del PP pero ya está pensando en gobernar España. Núñez Feijóo se sube, esta vez sí, al tren que dejó pasar hace cuatro años. No tiene la garantía de que nadie le dispute el liderazgo del partido ---aun puede aparecer algún espontáneo--- pero sí tiene garantizado el apoyo de los barones y los cuadros medios del partido, que es lo más parecido a una aclamación que puede esperarse.

Ayer confirmó su candidatura y le hizo un traje al equipo saliente. Entiéndame, de aquella manera. A la manera de Feijóo. Exponer qué Partido Popular hace falta es lamentar qué Partido Popular no ha habido. O no ha sido.

Aplicando la traducción inversa lo que sale es que el PP ha sido hasta hoy un alternatiba inmadura, irresponsable, no fiable y sin sentido de Estado. Es decir, una no alternativa. Es posible que ésta sea la primera coincidencia entre Feijóo y Pedro Sánchez.