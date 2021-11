A un mes de que entre el invierno, se nos han colado por la puerta de atrás el frío polar, la lluvia, las tormentas y la niebla tempranera. El interior de la península es Invernalia. El norte, carne de tiritona y de nevadas.

Ha empezado la jornada con la costernación de los vecinos de Waukesha, Estados Unidos, una ciudad de setenta mil habitantes en la que cada domingo víspera de Acción de Gracias se celebra la cabalgata festiva con banda de música, asociaciones ciudadanas y grupos de niños. Discurría el acto lúdico conforme a la tradición cuando un todoterreno a velocidad elevada apareció por la calle llevándose por delante todo y a todos.

Primero la conmoción, después la actuación policial (está detenido un individuo, probablemente el conductor del todoterreno) y el trabajo de los servicios de emergencia. Que han trasladado al hospital a más de veinte personas y que confirman que hay víctimas mortales. Las autoridades evitan aún concretar el número.

Austria de nuevo confinada

Comienza el día en que los austriacos vuelven a estar confinados. Todos ellos, estén o no vacunados. Reclusión total por veinte días y luego ya se irá viendo. En vísperas de las navidades lo más probable es que el confinamiento llegue hasta mitad de enero. Y a partir de entonces, vacunación obligatoria. El debate que se abre camino en Europa sobre salud pública y libertades individuales.

Austria tiene una incidencia acumulada de mil setecientos casos por cien mil habitantes. Bélgica, mil trescientos. Holanda, mil ciento cincuenta. En España estamos en ciento doce. No hay color entre lo de Austria y lo nuestro. Está vacunado del todo el 89% de los ciudadanos. Seguramente por eso ese debate, que ayer sacó a la calle a miles de personas en distintas ciudades europeas protestanto por las imposiciones de los gobernantes, aquí está pasando sin pena ni gloria. De momento, al menos.

Aquí los gobernantes en lo que andan es en sacar adelante sus Presupuestos para el año que viene. Con la cantidad de veces que Esquerra Republicana amenazó con tumbarle a Sánchez las cuentas y es Esquerra quien carece hoy de apoyo en el Parlamento catalán para aprobar las suyas. Vuelven las tortas entre los dos socios de gobierno, los de Junqueras y los de Puigdemont, sobre lo que hay que hacer para salir del atasco.

Juanma Moreno, protagonista secundario del congreso regional del PP

En Andalucía tiene perdida la votación Juanma Moreno, protagonista secundario del congreso regional de su propio partido. O sea, el congreso que organiza él mismo. Que si complots de los barones contra Génova, que si golpes de mano, que si egos, que si megalomanías.

Y entre medias, qué hermosa exaltación de la libertad. Qué vibrante el encomio con el que han declarado libre ---qué digo declarado, proclamado incluso, ¡libre!--- al presidente de la Junta de Andalucía. Créaselo. El mensaje principal del congreso del PP andaluz ha sido que Juanma Moreno es un hombre libre. Escuche usted a Casado y García Egea.

Qué hermosa exaltación de la libertad. Qué vibrante el encomio con el que han declarado libre al presidente de la Junta de Andalucía

Entérate, Juanma, eres libre. O mejor, te declaran libre. O aún mejor, te dan la libertad quienes estaban bajo sospecha de intentar limitártela. Dirá usted: ¿se hace un congreso como éste para decir que el líder regional tiene las manos libres? Pues sí. Porque acuérdese cómo empezó la cosa el viernes. Con Isabel Díaz Ayuso lanzando indirectas.

Alguien se está acordando de la madre de alguien... Es un partido descentralizado, dicen los barones en los pasillos, no una compañía de marionetas. Y lo dicen pensando, claro, en el tándem Casado-Egea, la teodorocracia, en palabra acuñada por Cayetana Álvarez de Toledo (a la que esta semana van a empezar a empujar sin disimulo para que ella misma coja la puerta).

Ayuso hizo su profesión pública de independencia y al día siguiente apareció Teodoro a decirle a Juanma que no le van a decir cuándo tiene que convocar las elecciones.

Si a usted le pareció que el discurso el líder nacional Casado era una réplica a la líder madrileña Ayuso felicítise de su buena vista. Y si usted aún tiene alguna duda, atienda a esto.

Celebrado el Congreso del PP andaluz, ya está en marcha la cuenta atrás para las elecciones anticipadas

Un talent show. Tu cara me suena, podría haberle dicho Teodoro a Díaz Ayuso. Mira quien canta, le habría respondido ella. Total, que celebrado el Congreso del PP andaluz, con Juan Marín, de Ciudadanos, como invitado especial, ya está en marcha la cuenta atrás para las elecciones anticipadas.

La versión oficial dice que Juanma, que es libre, no tiene voluntad alguna de adelantarlas. Lo veremos. Entretanto encajará en el Parlamneto andaluz el naufragio de su proyecto de Presupuestos autonómicos. Que, entiéndame, si fuera Sánchez el que no consiguiera sacar adelante las cuentas del Estado le faltaría tiempo al PP para exigirle que llamara a las urnas. Pero si es Juanma quien fracasa en la aprobación de las cuentas autonómicas entonces lo que hará el PP es defender que se prorrogan los que hay y aquí no ha pasado nada. Qué mayor estabilidad, ¿verdad?, que repetir los mismos Presupuestos que ya había.

"Yolanda Díaz, la líder mundial por aclamación de Colau, Oltra, Tezanos y Redondo"

En fin, ya sabe usted que según el CIS no hay líder política más querida en la España del encarecimiento y la pandemia que la vicepresidenta Yolanda Díaz, perejil en todos los actos de la izquierda que ni es PSOE ni es Podemos, sin partido propio que liderar, ni plataforma siquiera, pero con amigas para siempre como la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau confirmó ayer que Yolanda Díaz existe.

La nueva esperanza blanca de la nueva izquierda (que pronto se quedó vieja) está en fase de emancipación de quien la ungió como heredera

La líder mundial por aclamación de Colau, Oltra, Tezanos e Iván Redondo. No se puede pedir más. Libre, Yolanda, eres libre. Como Juanma. Tú eres libre para ir a las elecciones encabezando lo que sea. Y con quien quieras. Y dejando fuera a quien quieras.¿No te gusta Ione Belarra? Pues la ninguneas. ¿No te aporta nada Irene Montero? Pues Irene también fuera. ¿Total, qué es Podemos sino el partido que obtuvo veintisiete de los treinta y cinco escaños que le dan a Yolanda Díaz la fuerza parlamentaria que la aupó a la vicepresidencia?

La nueva esperanza blanca de la nueva izquierda (que pronto se quedó vieja) está en fase de emancipación de quien la ungió como heredera. El papa emérito de Podemos, Pablo Iglesias, también conocido como en ocasiones veo conjuras. De jueces, empesarios, políticos, periodistas, conchabados para exterminar su partido antes de que el partido se extermine solo. Sólo o en compañía de Yolanda.