A esta hora, en el Palacio de la Moncloa, deben de estar ultimando la mesa para la firma. Hoy con la mesa camilla se apañan. Saca la pequeña, que hoy somos pocos. Porque a la firma sólo van dos: Pepe Álvarez y Unai Sordo, UGT y Comisiones Obreras. Bueno, y el gobierno. El ministro Escrivá, que ha pactado con ellos subir las cotizaciones sociales a los trabajadores y las empresas. Para no tener que recortar las pensiones del futuro ni retrasar más la edad de jubilación, ésta es la idea. O el mensaje que transmiten las dos partes, sólo dos. Que, antes del consejo de ministros, formalizarán su acuerdo cojo. Cojo porque no participa de él la patronal.

El consenso que Sánchez propuso como norma fundamental para las reformas que afectan al mercado laboral y a la Seguridad Social naufraga antes incluso de llegar a la fase última, que es la tramitación parlamentaria. Es decir, que si la pretensión del gobierno era poder llegar al Parlamento, y poder ir a Europa, blandiendo como aval el visto bueno de patronal y sindicatos, prueba no superada y misión no cumplida. No ha habido pacto en la subida de las cotizaciones como no lo hubo en la subida del salario mínimo y como no lo había en el tope a la contratación temporal en las empresas.

El gobierno se va quedando solo en alianza siempre con los sindicatos de clase y cada vez más distanciado de la CEOE, de la Cepyme y de las asociaciones de autónomos. Qué tiempos aquellos de los actos multitudinarios en los jardines de la Moncloa, cuando faltaban sillas, y bolígrafos, para tanta gente como se asomaba a los papeles a estampar su firma. El gobierno de los consensos fue un bonito lema para los peores meses de la pandemia. Sobre aquella imagen del acuerdo constante empezó a forjar su imagen la hoy vipresidenta segunda Yolanda Díaz. Y de aquellos acuerdos reclamó siempre su parte de mérito la hoy vicepresidenta primera, Calviño, a la que tiene encomendada Sánchez la misión de lograr que la patronal secunde la tercera reforma laboral de los últimos once años, la reforma Sánchez, última esperanza del presidente para poder decirle a Bruselas que aquí los cambios profundos se hacen con el acuerdo de todos para garantizar que sean duraderos.

Ahora hablaremos con el ministro de la Seguridad Social, que finalmente llevará al Congreso la propuesta de subir un 0.5 % las cotizaciones a las empresas y un 0.1 % a los trabajadores. La Cepyme, Gerardo Cuerva, le dijo anoche a Juan Ramón Lucas que esto es un castigo a los empresarios por no haberse prestado a tragar con más impuestos.

Para la patronal, subir cotizaciones dificulta la creación de empleo, que la forma más segura, entiende ellla, de asegurar las pensiones: que haya más cotizantes, no que cotice cada uno más. Frente a los reproches de las patronales al gobierno, la euforia de los sindicatos, que celebran el éxito de que su planteamiento haya sido asumido por el gobierno (eso ha dicho Unai Sordo), ven perfecto y deseable que los trabajadores paguen un poco más de cotización y proclaman el final de la legislación sobre pensiones de Rajoy sin esperar siquiera a que el Parlamento se pronuncie (esto lo ha hecho Pepe Álvarez).

Antes de saludar al ministro le cuento, además, que el martes está empezando con conflicto laboral en la provincia de Cádiz, en uno de sus sectores de más peso: el metal. Los sindicatos llaman de nuevo a la huelga, esta vez indefinida, a veinte mil trabajadores como forma de presionar a la patronal y que acepte incrementos salariales superiores a los que está ofreciendo. Se teme que sea una mañana de piquetes y alteraciones del tráfico.

