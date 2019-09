El Monaguillo: "¿Qué opina de la pizza con piña?"

El Monaguillo ha preguntado a los viandante sobre su consumo de comida basura. A los que han admitido comer pizza, cómo no, también les ha pedido su opinión sobre la pizza con piña, pizza que está a punto de desaparecer y que sólo comen supervivientes. "La gente que come pizza con piña es gente apartada, como las protagonistas de 'El cuento de la criada'", ha asegurado El Monaguillo a Ángel, el simpático señor que ha admitido que come pizza con piña.

También ha preguntado a los peatones si compran ropa por internet. Después de conocer la disparatada noticia del matrimonio de austriacos que pidió ropa por internet y recibió 25.000 pastillas de éxtasis, uno ya no puede fiarse.

Ha querido saber El Monaguillo si la gente conoce la aparición en el mercado de la 'marihuana light', un ambientador con marihuana cuya cantidad de THC, la sustancia enajenante, es inferior al 0,2%. Sin embargo, los médicos advierten que mucha gente puede fumarse estos ambientadores. En cualquier caso, Alsina no ha permitido que el humorista hable con los viandantes de este producto porque consideraba que estaba haciendo publicidad de su negocio.