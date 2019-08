La España mágica: Misterios del mar y animales legendarios

Fran Contreras nos lleva hasta el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que tiene 250 años y 11 millones de piezas, para hablarnos de los misterios que se esconden en nuestros océanos, para ello nos acompaña Luis Laria.

Las ballenas son uno de los animales más curiosos por su famoso canto. Entonan con compases repetidos y son capaces de comunicarse a 2.000 millas de distancia. Luis Laria nos cuenta la triste historia de una ballena que ha varado en una playa del cantábrico recientemente. "Su inmensidad nos da un feeling de empatía muy grande, ocurre con todos los cetáceos."

Luis Laria critica que hay gente que se hace fotos encima de la ballena cuando esta varada en la playa, no solo porque no es moral, si no porque no debemos tocar un cadáver de un animal, ya que puede transmitir enfermedades.

Hablamos también de otros cetáceos como las orcas, de los calamares gigantes, maquinaria fascinantes de la naturaleza, y de tiburones como el blanco o el mako, el experto nos cuenta que actualmente "hay 26 especies que entran dentro de la extinción".