Marta García Aller: "El truco de convertir a Biden en el Maestro Yoda no ha funcionado"

No ha terminado todavía, pero esta ya está a punto de convertirse en la semana más intensa de la política estadounidense en muuuucho tiempo. Empezó con Trump sobreviviendo a un intento de asesinato en pleno mitin y tiene toda la pinta de que acabará con Biden retirándose, después de que buena parte del partido y sus donantes, qué importante los donantes, le estén retirando el apoyo político y financiero.

Hace una semana, apenas una semana, todos los focos estaban en Biden, luego pasaron a Trump y han vuelto a Biden. Hace solo siete días andaban renqueantes la candidatura y el candidato, después de mostrar síntomas de deterioro cognitivo en el debate.

Hace solo una semana, en Washington se comentaba que la estrategia del equipo de Biden para reflotar su imagen era convertirlo en algo así como el maestro Yoda. Alguien anciano y sabio. Físicamente frágil pero lleno de sabiduría. No ha funcionado. El lunes Trump reaparecía con la oreja vendada. El martes Biden dijo que estaría dispuesto a retirarse si se lo recomendara un un médico. El miércoles, daba positivo por Covid.

Y el jueves, la imagen de Biden ayer subiendo a duras penas al Air Force One contrastaba demasiado al compartir pantalla con la de la fortaleza de Trump, pletórico, dándose un baño de masas en la Convención de un Partido Republicano rendido a sus pies. Hulk Hogan incluido.

Y cuanto más baja Biden en las encuestas más alto llegan las voces para forzar su retirada. Hasta Obama y Nancy Pelosi le han pedido ya que reconsidere su candidatura, según un off the record a voces en The New York Times y The Washington Post, que desde anoche apuntan a una retirada inminente de Biden.

Habrá que esperar a ver qué pasa, que con lo rápido que cambia todo mejor no adelantar acontecimientos. Lo que es seguro es que el truco del maestro Yoda no ha funcionado. ¿Y sabes una cosa muy curiosa de Washington que se me había olvidado contarte? Su catedral tiene una gárgola con la forma de Darth Vader.

¿Moraleja?

Menuda semana en Estados Unidos, el panorama está enloquecido.