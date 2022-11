Marta García Aller: "El riesgo es que escale la guerra, sea por estrategia, por accidente o por error de cálculo"

Estaban pasando ayer cosas preocupantes, como que la primera condena con la ley del ‘sí es sí’ sirva para rebajar las penas por violación o que saliera Rufián a explicar que lo que está negociando con el Gobierno es que la malversación deje de ser delito cuando los que malversan son los suyos, cuando un misil cayó en una aldea polaca y mató a dos personas. Sería la primera vez que un arma rusa, porque el misil parece de fabricación rusa, cae en territorio de la OTAN. Ni en la Guerra Fría pasó tal cosa.

No hay como recordarnos que hay una guerra en Europa, que en cualquier momento puede escalar el conflicto como a alguien se le vaya la mano, para que las preocupaciones cobren otra escala. Y vuelta a contener la respiración por el temor de una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. El riesgo es que escale la guerra, sea por estrategia, por accidente o por error de cálculo.

El gobierno polaco ha dicho que todavía está investigando qué misiles cayeron en su territorio y el presidente Biden considera ‘improbable’, menos mal, que el misil fuera disparado desde Rusia. Eso no quiere decir que no sea ruso o disparado por rusos, ni que sea deliberado, porque puede ser un accidente, pero todo eso se está investigando. La respiración sigue contenida, no sea que Polonia invoque el artículo 5 del tratado de la OTAN, el que establece que atacar a un miembro es atacarlos a todos.

Esperemos que todo se deba a un error de cálculo y, una vez reunidos de urgencia, los miembros de la OTAN contengan la escalada imprevisible. Y en cuanto esta amenaza se calme volveremos al resto de errores de cálculo que habíamos aparcado al contener la respiración.

Son muchos los errores en política que tienen posibilidad de rectificación. Si la ‘Ley del sí es sí’ está mal redactada y necesita enmendarse, el primer paso es reconocerlo. Si reformar el delito de malversación es aún más sonrojante de lo que el Gobierno había calculado, también está a tiempo de rectificar. Los misiles, sin embargo, no se pueden deslanzar.

¿Moraleja?

Un misil ruso ha caído sobre Polonia, y mejor que precipitarse será que la OTAN lo tome con parsimonia.