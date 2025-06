Marta García Aller: "La renuncia de Leire no aplaca lo mal que huele la cloaca"

Leire Díez era una simple militante. Una muy simple. Y ya, ni eso. La militante socialista de la que en el PSOE aseguraban no saber nada ha solicitado baja voluntaria del partido en el que aseguran que no era nadie.

Para no serlo, tenía más expectación a las puertas de Ferraz que un comité federal. Leire Díez fue a Ferraz a dimitir de todos los cargos y responsabilidades que no tenía en el partido. Alguna conexión tendría con la cúpula socialista si ha tenido altos cargos en empresas públicas, pero en Ferraz se desentienden.

Esta ex militante socialista, y presunta fontanera, más presunta periodista, iba por ahí ofreciendo a empresarios corruptos tratos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para obtener información comprometedora de la UCO, que es la unidad anticorrupción de la Guardia Civil que, mira tú por dónde, investiga a varios miembros del Gobierno y del PSOE.

Pero Leire Díez, que en los audios de El Confidencial habla siempre en plural dando a entender que va en nombre de “los de arriba” del Gobierno y del PSOE, asegura que actuaba por su cuenta. Que está escribiendo un libro.

Hoy Leire Díez comparece ante la prensa sin preguntas. No querrá que le pregunten quién le encargaba los informes o si el presunto libro se lo está escribiendo a toda prisa a ChatGPT. Su salida abrupta del PSOE facilita que la respuesta a todas las preguntas sobre el caso Leire a partir de ahora sea que esta persona de la que usted me habla ya no es militante. Al no ser afiliada, en Ferraz, dicen que ya no hay "nada qué hacer".

Entregar el carné socialista es cruci. Ya no pueden abrirle un expediente disciplinario. ¿Pero entonces ya no va a investigar el partido si Leire Díez reportaba a alguien dentro de la organización? Cruci. ¿Cómo sabe el PSOE si no lo investiga, que Leire Díez no tenía contacto con algún miembro del Gobierno, o sus socios, para entorpecer a la UCO? Cruci. El objetivo nunca ha sido aclarar las cosas. Leire, ¿qué Leire?

¿Moraleja?

La renuncia de Leire no aplaca, lo mal que huele la cloaca