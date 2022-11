Marta García Aller, sobre Pablo Iglesias: "Tiene gran experiencia en dar lecciones a la izquierda de lo que tiene que hacer"

Debe de ser muy duro, para alguien a quien le gusta tanto dar lecciones, que no lo quieran como profesor. En la Universidad Complutense, en la que ya enseñaba antes de ser vicepresidente de Gobierno, no quieren a Pablo Iglesias dando clase. Dicen que no tiene acreditada suficiente experiencia profesional en política. Ese era el principal baremo para obtener la plaza y desde el departamento de Ciencias Políticas no consideran suficientemente acreditado que la tenga el ex vicepresidente del Gobierno, el ex secretario general de Podemos, el ex diputado del Congreso y, aunque brevemente, ex también de la Asamblea de Madrid.

Es un caso curioso, porque antes de meterse en política, antes de montar un partido de la nada (bueno, desde la nada no, desde la propia Complu), antes de fundar Podemos en 2014 y llegar a vicepresidente del Gobierno en el primer Gobierno de coalición de la historia, antes de conseguir 5 millones de votos de repente y de repente también volverlos a perder a chorros, antes de todo eso, Pablo Iglesias ya daba clases en la Universidad. Así que más que por falta de experiencia política, pareciera que no le dejan volver precisamente por tenerla, por tenerle calado.

Y si hay algo en lo que Pablo Iglesias acredita tener sobrada experiencia, además de en política, es precisamente en dar lecciones. Que se lo digan a Yolanda Díaz. Ya no sabe qué hacer para que Pablo Iglesias le deje montar su proyecto político tranquilamente, sin estar todo el día diciéndole lo que debe hacer y lo que no. Iglesias le reprocha ahora a Díaz que no escuche a la militancia de Podemos, a la que él mismo tampoco escuchó para designarla sucesora a dedo y sin avisar.

A Pablo Iglesias le encanta también dar lecciones de democracia y lecciones a los medios de comunicación, lo que no encuentra ya es tampoco mucha audiencia. Pero de todas las lecciones, en la que más acreditada tiene su experiencia, es en darle lecciones a la izquierda de lo que tiene que hacer. Y cuantas más lecciones da, más votos ha ido perdiendo su partido. Normal que Yolanda Díaz no quiera asistir a su clase.

¿Moraleja?

Es más fácil ir por ahí dando lecciones, que ganando elecciones.