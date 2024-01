Marta García Aller, sobre el juicio a Dani Alves: "Si le rebajan la pena por ir borracho, menudo ejemplo para los muchachos"

Habrá mucha gente hablando hoy de fútbol, pero me interesa más un futbolista. Faltan dos semanas para que empiece el juicio a Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Y lo que hagan y digan los futbolistas sigue siendo muy influyente fuera del campo, no hay más que ver cómo se cortan el pelo los chavales.

El ex futbolista del Barça ha cambiado tantas veces de versión que recopila todos los tópicos. La primera fue que no conocía a la víctima y que la denuncia le quería destrozar la vida, aprovecharse de su fama y dinero. La segunda, que unos amigos se la habían presentado y que coincidieron en el baño, pero que menuda loca, que en el baño no pasó nada. La tercera, que bueno, que sí, que se liaron en el baño, pero solo un poco y que lo ocultó porque no quería que su mujer se enterase de la infidelidad.

Cuando llegaron las pruebas de ADN llegó la cuarta versión, qué remedio, porque los restos biológicos en la vagina de la víctima no le dejaron más remedio que reconocer que sí la penetró. Eso sí, afirmaba que la relación fue consentida, pero que mentía, entendámoslo, por ser un hombre casado.

No debe de tener buena pinta el futuro procesal de Dani Alves porque ha llegado la quinta versión. Como llaman a los partidos Barca-Madrid, un Clásico. El acusado alega ahora que es que iba borracho. Que no sabía bien lo que hacía. El consumo de alcohol del agresor sigue siendo un atenuante en casos de violación. La embriaguez no exime al violador de responsabilidad penal, pero sí puede reducirle la pena. También tras la reforma del Sí es Sí. A los violadores ir borrachos les sirve para reducir la pena, a las víctimas les quita credibilidad. A quién se le ocurre ir tan bebida, con lo peligroso que es. Como si en vez de bailando en una discoteca estuviera conduciendo un trailer. Esto tampoco ha cambiado todavía.

¿Moraleja?

Si le rebajan la pena por ir borracho, menudo ejemplo para los muchachos.