Marta García Aller: "Con Ábalos imputado, a ver cómo de cutre es lo ocultado"

No sé si llamarlo explicaciones, pero hablar han hablado Ábalos y Sánchez. Y es muy interesante lo que han elegido decir y lo que prefieren callar.

Empecemos por Ábalos porque no tiene desperdicio. Se defiende diciendo que 77.000 euros no son tantos. “Qué jefe de una organización criminal se corrompe por 77.000 euros”, dice después de que la Audiencia pida su imputación. Pocos le parecen.

Ya te lo dijo el ex ministro: ¿lo de las mascarillas? “el chocolate del loro.” Dice Ábalos que él manejaba 13.000 millones de euros al año. Vamos, que puestos a robar, se habría llevado más. Como línea de defensa, la veo un poco arriesgada. Dice a Urreiztieta que por solo 77.000 euros sería “el corrupto más cutre”. El corrupto más cutre. Qué gran titular.

Ahí tiene razón Ábalos. Cutre es. Mucho. Pero más que por el cuánto, por el cómo. Y delito el juez le parece que también. La exposición razonada del juez Ismael Moreno no se pronuncia sobre la cutrez de los delitos que le llevan a pedir al Supremo que impute al ex ministro, sí ve organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En referencia al apartamento de Jessica que pagaba Aldama, Ábalos se defiende diciendo que tampoco lo llamaría soborno. ¿Porque no lo pagaba Aldama? No. Porque ya había dejado la relación. Cutre es, desde luego. ¿Y la colocación de Jessica en una empresa pública? Pues tampoco lo niega. Pero con la de gente que hay a dedo en las Administraciones públicas pues no lo ve tan delictivo. Cutre sí, ¿no?

¿Y el presidente Sánchez? ¿Qué dice del cese del ministro? ¿Lo cesó por sospechas de supuesta corrupción? Pues no. Haberlo cesado por sospechas de corrupción no sería muy ejemplarizante si en vez de denunciar el caso lo tapas hasta que le pilla la UCO. Así que al preguntarle a Sánchez por el cese de Abalos, por Delcy y Aldama, y por Air Europa… Culpa de todo a la pandemia. Y, mira, eso sí que es cutre.

¿Moraleja?

Con Ábalos imputado, a ver cómo de cutre es lo ocultado.