Josemi: "Siempre hay que saber cómo regalar y a quién regalar, por eso os traigo comida"

LA VIDA DE JOSEMI

Josemi Rodríguez- Sieiro responde a Sergio del Molino y a Edu Galán sobre si es inmoral vender un regalo. Asegura que si no te gusta se puede dar a una tómbola, "a la gente, teniendo esos problemas, les viene hasta bien recibir un perfume que no se compraría". Por ello, explica que "siempre hay que saber cómo regalar y a quién regalar" y añade "yo como os veo con cara de hambre y por eso siempre os traigo comida". Por otro lado, habla de la película de Downton Abbey, "es muy buena, pero en el fondo es un capítulo" y apunta que "está francamente muy bien presentada, muy bien ambientada", "la voy a volver a ver", cuenta.