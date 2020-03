LA VIDA DE JOSEMI

Josemi Rodríguez Sieiro confiesa en Más de uno que a él nunca se le han dado bien las matemáticas, "no me han interesado nunca, me vi frustado desde niño por mi padre", declara. Además, recuerda que "aprobaba raspadamente las matemáticas" y asegura que le basta con saber sumar, restar multiplicar y dividir".