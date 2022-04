LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "Yo no tengo vacaciones a lo largo del año y, por eso, los viernes no trabajo"

Josemi Rodríguez-Sieiro cuenta en 'Más de uno' sus vacaciones de Semana Santa e ironiza con que él trabaja cuatro días a la semana, tal y como propone Íñigo Errejón. "Siempre he tenido una querencia izquierdosa que por mi nacimiento no se me ha dejado explorar", bromea Josemi.