Josemi sigue indignado con la decisión del principe Harry

REPASAN LAS REVISTAS DEL CORAZÓN

Josemi sigue sin entender porque el principe Harry se va de la monarquía si lo tiene todo. Por otro lado, critica que se va con condiciones y manteniendo una propiedad. También nos confiesa que no le gusta la cocina del altiplano que "no hay que ir importando cosas de esas, que tenemos aquí una gastronomía excelente". Por su lado, Rosa Belmonte se sorprende al leer un reportaje donde califican de fascinante la vida de Pilar de Borbón. "A ver fascinante no creo que sea la palabra de su vida", comenta Belmonte.