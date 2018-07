Josemi: "Espero que Amaia y Alfred no ganen Eurovisión, son un poco moñas"

#JOSEMILIVE

Josemi Rodríguez-Sieiro habla en su JosemiLive de Eurovisión y de nuestros representantes Amaia y Alfred. "Son dos moñas mirándose todo el día a los ojos", comenta y añade "espero que no ganen, no son ni muy españoles. Alfred ¿qué Alfred? ¡Alfredo de toda la vida!". Asimismo, reconoce que no va a ver el festival y que tras la polémica del libro 'España de mierda', "en cualquier país normal les hubieran dado una patada".