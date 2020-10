Josemi: "¿Qué se puede hacer hasta el mes de mayo?"

Josemi Rodríguez Sieiro se muestra muy ofendido en Más de uno por la nueva proclamación del estado de alarma. "La gente terminará volviéndose loca", dice y se pregunta qué es lo que se va a poder hacer hasta el mes de mayo.

Por otro lado, habla de una discusión que tuvo con Roberto Díaz en la televisión. "Me lo pasé fenomenal, me trataron divinamente", explica, "pero llegó un punto en el que querían una cosa y yo no quería pasar por ahí". Asimismo protesta por lo incómodos que son los sofás de los platós de televisión.

Josemi: "Lo primero que hago cuando voy a ir a la tele es preguntar cómo tengo que ir vestido"

Josemi y Rosa Belmonte: "Esta semana la revista que más nos ha gustado ha sido 'Lecturas'"

Josemi: "El Marqués de Cubas ha sido el gran playboy de Europa"