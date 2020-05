Josemi: "Ha llegado mi momento de tirarme a la calle"

la vida de josemi

Josemi Rodríguez Sieiro muestra su enfado en Más de uno por el confinamiento y que Madrid no haya pasado a la fase 1. "Me da igual que me lleven a la cárcel", dice y añade que la ley del desconfinamiento "está hecha por gilipollas", porque él que es consumista no puede ir a comprar. "Estoy cansado, estoy harto, ha llegado mi momento de tirarme a la calle. Se terminó, tenemos derecho a la protesta y yo el primero que he estado buenísimo todo este tiempo", apunta.