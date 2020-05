José Ramón de la Morena: "El mensaje que envía el fútbol es, volvamos a la naturalidad, pero con muchas precauciones"

Me sorprendió anoche escuchar las explicaciones detalladas que me dieron Loren, el delantero del Betis, Lago Junior, del Mallorca, David Soria, el portero del Getafe y Javi Moyano, el capitán del Valladolid. Los cuatro coincidían en que las medidas de seguridad eran muy rigurosas: llegan vestidos de corto de su casa, les espera en la puerta un inspector de la Liga que les conduce hasta su zona de entrenamiento, no tienen contacto con nadie, ni tan siquiera utilizan el mismo balón, entrenan por turnos en zonas distintas y en campos diferentes, y cuando van acabando regresan a su coche para volver a su casa y ducharse allí, salvo algunos como los jugadores del Real Madrid que cada uno tiene una habitación personalizada en la residencia de jugadores, que es donde se cambian. Puede resultar un poco exagerado, pero posiblemente ese sea el mensaje que debe mandar el fútbol.

Una vez que se ha comprobado que los casos positivos por coronavirus entre los futbolistas son muy bajos, ahora lo más importante es mantener las medidas para que este número no crezca entre ellos. Y el mensaje que envía el fútbol a la sociedad es ese, volvamos a la naturalidad, pero con muchas precauciones, hasta que la normalidad sea habitualmente normal.