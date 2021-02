José Ramón de la Morena: "¿Tú le ves un buen futuro al Real Madrid en la Champions si pasa a cuartos? Yo tampoco"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno la victoria del Real Madrid en Champions ante el Atalanta. Señala que el equipo madrileño puede ser nuestro único equipo en la próxima eliminatoria de la Champions, aunque considera que tiene un serio problema para "poder generar ocasiones" y, sobre todo, "para sumarlas".

Señala que este ha sido un buen mes para el Real Madrid, que ha conseguido ganar 5 partidos y que en 4 de ellos no ha encajado goles, por lo que podría pensarse que está en un momento favorable. Sin embargo, se pregunta cuál puede ser el futuro del conjunto blanco en la competición europea: "¿Tú, que has visto el partido ante el Atalanta, le ves un buen futuro al Real Madrid en la Champions si pasa a cuartos? Yo tampoco". Concluye diciendo que "no parece probable que venga una primavera para presumir de nuestros equipos", aunque recuerda que lo suyo no son las predicciones y que espera equivocarse.