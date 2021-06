José Ramón de la Morena: "Las cosas no le han salido bien al seleccionador ni a nuestros seleccionados, están a tiempo de cambiarlo"

José Ramón de la Morena habla en Más de uno del partido de la Selección española esta tarde en la Eurocopa, donde el equipo de Luis Enrique se juega su pase a octavos de final o la eliminación. Recuerda que "la selección que nos representa" es sexta del mundo en el ranking FIFA, mientras que Eslovaquia está en el puesto 36. "Esa es la diferencia de poderío, acorde a los últimos resultados, pero se trata de un juego en el que también influye el azar, aunque menos que las cosas bien o mal hechas", explica De la Morena, que dice que hasta el momento "las cosas no le han salido bien a nuestro seleccionador ni a nuestros seleccionados", aunque están a tiempo de cambiarlo.

Por otra parte, habla de la intervención de Luis Enrique ayer en la rueda de prensa, donde el seleccionador fue correcto con los periodistas. "Ya he leído críticas ácidas y comentarios molestos, y he ido observando al personaje, al que han llegado a comparar con Clemente. Temí que nos metiésemos en esos irrespirables ambientes, pero no fue así", señala. "Luis Enrique dijo que él es diferente a aquel seleccionador, y que solo se asemejan en sus actitudes algunas veces ante la prensa", explica De la Morena, que asegura que es un mal ejemplo para el entrenador y considera que el psicólogo que le acompaña debería trabajarlo, porque si no se encontrará después con situaciones más difíciles de tratar.

Sin embargo, señala De la Morena que el clima sigue siendo respirable y la ilusión está ahí. "Estamos todos, ilusionados, preocupados y con ese vértigo que produce la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. La mañana ha amanecido fresquita con esas lluvias de ayer, pero la tarde necesita sol, otra tormenta se nos haría muy molesta, la gente en Sevilla quiere ir y regresar a la Cartuja sin calarse", concluye.