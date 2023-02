NO NOS HAGAMOS DAÑO

Jorge Freire: "Cultivémonos"

Jorge Freire nos da un consejo para cultivarnos, palabra con la misma raíz que "cultura". Cultivarnos es cultivar la mejor faceta de nosotros mismos, pero es importante no caer en la beatería de la cultura. Ni los libros nos salvan, ni nos hacen más buenas personas, ni nos hacen más guapos. No les atribuyamos cualidades salvíficas ni los convirtamos en fetiche. Pasar la tarde leyendo a Murakami no te hace mejor persona que quien se dedica a ver el Benidorm Fest o a jugar al Fifa.