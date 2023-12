CON J.F LEÓN

Fargo a través de sus canciones, un análisis de J.F León

J.F León nos presenta la canción 'I've Seen All Good People' de Yes, que es con la que ha arrancado la última temporada de Fargo, "la mejor serie de los últimos años", según él. Además, analiza cómo todas las temporadas están relacionadas, generalmente por un personaje que aparece en dos momentos distintos de su vida. Por último, pincha 'Band on the run' un tema de Paul McCartney con The Wings porque este álbum ha cumplido 50 años.