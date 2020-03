Javier Ruiz Taboada: "Los perros han dejado de ser mascotas y ahora son ellos los que sacan a pasear a sus personas"

en más de uno

Javier Ruiz Taboada cierra Más de uno analizando la situación, "no me preocupa ver el vaso medio lleno o medio vacío, lo que me preocupa es tener vaso, por si llueve y escasea el agua", declara. Asegura que "el coronavirus va a coronar definitivamente a los idiotas" y añade que "los perros ya no se abandonan, han dejado de ser mascotas y ahora son ellos los que sacan a pasear a sus personas". Asimismo matiza que "cada día que pasa es un día menos para que podamos ver la luz al final del pasillo".