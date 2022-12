La ínsula: Contra la reforma del Código Penal y el peligroso debate bronco

LEER MÁS Bronco debate en el Congreso protagonizado por la tensión y las acusaciones de golpismo

Ayer el Congreso de los Diputados sacó adelante la reforma del Código Penal en medio de un bronco y tenso debate. Durante sus intervenciones, los miembros del Gobierno, sus socios y la oposición se lanzaron mutuas acusaciones de querer dar un golpe de Estado.

Debate bronco en el Congreso

El Gobierno y sus socios parlamentarios esgrimieron el fantasma del 23-F acusando a la derecha de golpista por querer paralizar al Parlamento usando al Constitucional. Por su parte, el PP calificaba al Gobierno de "golpista" por la intención de cambiar el sistema de elección del Constitucional colándola en una reforma del Código Penal.

Edu Madina se muestra radicalmente en contra de la reforma del Código Penal en el delito de sedición y de malversación. También, critica que esto se haga junto con la reforma del Poder Judicial y de otras leyes. A pesar de estar en contra de la actuación del Gobierno ayer, "no hace falta estar a favor de lo que ha hecho el PP con el CGPJ ni lo que han hecho algunos magistrados del Constitucional", matiza Madina que dice no aceptar el marco por el cual siempre el golpista es el de enfrente.

El Código Penal es la segunda norma más importante después de la Constitución

Madina, que durante 13 años fue diputado en el Congreso, confiesa que "nunca imaginé que vería una votación como la de ayer, con un debate bronco lleno de toxicidad que presenta un precedente peligrosísimo".

Al hilo de esto recuerda que "el Código Penal es la segunda norma más importante después de la Constitución" y, por eso mismo, requiere de serenidad, seriedad y pactos en sus reformas.

Con todo ello, considera que "lo de ayer fue muy preocupante" y asegura que el PP se ha equivocado al no renovar desde hace tiempo el CGPJ y el Gobierno, por su parte, se ha equivocado al reformar la sedición y la malversación.

Pedro Sánchez sentado en una goitibera que descarrila

Sémper recurre a la goitibera -artilujio de madera con ruedas a modo de coche,especie de trineo con ruedas- para ejemplificar cómo el debate de ayer en el Congreso le evoca a esa goitibera, "en la que está sentado Pedro Sánchez, va a mucha velocidad, pero no tiene control". El problema es que en esa goitibera que descarrila le acompañan también la institucionalidad, el Estado de derecho, la separación de poderes, etc.

El futuro sólo puede pasar por no llegar a creer nunca que esto es razonable

Lo que más le llama la atención es que no se trata de un debate ideológico, "estamos casi en un estado pre-político" donde debemos decidir cómo queremos que funcionen nuestras instituciones. "Si nos parece razonable que un presidente del Gobierno hable de complot o un portavoz parlamentario compare a jueces y magistrados con un golpista con tricornio; si nos parece razonable que ese clima se instale en la política española", asegura.

Ciudadanos que comparten su preocupación por la democracia

Sémper se muestra convencido de que la mayoría de los ciudadanos creen que no es razonable. Por ello, la preocupación por la democracia puede unir de forma transversal a personas que en otros temas ideológicos se encuentran muy lejos.

"Creo que el futuro sólo puede pasar por no llegar a creer nunca que esto es razonable", dice Sémper mientras alerta de los peligros de que se institucionalice este tipo de clima.