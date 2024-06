HUMOR | LA QUINTA HORA

Los Rolling Stones en Torrelavega: Así es su vida en este municipio de Madrid

Nuestros humoristas Leo Harlem, Agustín Jiménez, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano se desplazan hasta Torrelaguna, desde donde hacemos el programa. Y no están solo ellos, sino también están en Torrelaguna los Rolling Stones, que se afincaron en este municipio hace más de 20 años. Con ellos tenemos el placer de hablar y conocemos cómo es su vida en Torrelaguna. Además, estrenamos una sección con Juan de la Selva, divulgador, que nos cuenta todos los secretos del mundo animal. Por último, asistimos en directo a un capítulo de First Dates Divorcios, donde Dolores y Alfonso han acudido buscando el divorcio ideal porque después de llevar siete años casados, no se pueden tener más asco.