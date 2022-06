HUMOR | LA HORA GUASA

El regreso de ABBA, que se conocieron en un club de swingers de Sevilla

Nuestros humoristas Leonor Lavado, Goyo Jiménez, Jesús Manzano, Leo Harlem y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. El instapoeta Mario Ródenas anuncia que estará firmando libros en la Feria del Libro de Madrid donde verá "face to face" a sus fans, pero pide que no acuda gente fea, calva o con cuerpos no normativos. Luego, Jesús Manzano habla sobre algunos nombres que deberían estar prohibidos y nos propone un concuso para adivinar nombres españoles de personas. Además, charlamos con los integrantes de ABBA que han vuelto a juntarse, 40 años después, para presentar su nuevo disco.