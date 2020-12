Humor | Piso para tres 2x02: ¿Serán descubiertos los Reyes Magos por su casera?

En Más de uno nos reímos con los humoristas Sara Escudero, Leo Harlem, Agustín Jiménez y Sergio Fernández, El Monaguillo, y con Arturito, el niño mísero, que viene con su ronda de chistacos. Continuamos con la emisión del segundo episodio de la sitcom que tiene como protagonistas a los Reyes Magos, 'Piso para tres'. En el anterior episodio, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen problemas de convivencia porque Melchor es un "zanguango que no hace ná" y resulta que están preocupados porque este año no han llegado cartas de los niños. En este capítulo están a punto de ser descubiertos por su casera, que sabe que no son estudiantes de Erasmus.

Además, Agustín Jiménez vuelve con su sección 'Literatura con soltura', el que te permite hablar de cualquier libro sin tener que haberlo leído. Esta vez, hablamos de 'Cyrano de Bergerac', la obra de Edmond Rostand.

Asimismo, Sara Escudero se convierte en Remedios, una mujer que tiene el síndrome de Inestabilidad Emocional Supina (IES). "Yo padezco de todo, no se hace usted una idea, yo sufro muchísmo. Y si por lo que sea un día no sufro, estoy como que me falta algo", confiesa.