humor | Abel Caballero (Carlos Latre): "La factura de la luz nos viene con más cifras que la clave del WiFi"

En Más de uno nos reímos con los humoristas Carlos Latre, Goyo Jiménez, Leo Harlem y con el niño mísero. Arturito hace una lista para encargarse de la cena de empresa pero, para su disgusto, se entera de que este año no hay.

Carlos Alsina viene con sus personajes. Ferrán Monegal trae un decálogo de cosas que da pereza como desliar los auriculares o atarse los cordones de los zapatos. "Estuve hasta los 16 años diciéndole a mi madre que no sabía, para que lo hiciera ella", confiesa Monegal.

Por otro lado, hablamos con Raimundo Záncara (Goyo Jiménez), experto en Garcilaso de la Vega, que firma haber encontrado las cartas que el poeta del Renacimiento escribió a una de sus amantes de Pamplona. Frases como: "abajo o encima, te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima" o "Tú sabes que se me quitan to’ los males, cuando ayuntamos como animales", le dedicaba a su amada.

Asimismo, hablamos con el alcalde de Vigo, Abel Caballero (Carlos Latre) quien confiesa que "la factura de la luz nos viene con más cifras que la clave del WiFi" y nos desea: "¡Feliz Navidaaaaad! We are jiar, in Vigo! ¡Better que Nueva Yoooork!".