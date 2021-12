HUMOR EN 'MÁS DE UNO'

Kim Jong Un amenaza con matar a todos los norcoreanos que digan "holi" y "se vienen cositas"

Nuestros cómicos Carlos Latre, Leo Harlem, Jesús Manzano y Borja Fernández Sedano hacen sus parodias e imitaciones. Hoy empezamos con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cantándonos el famoso tema de Raphael 'Mi gran noche', la canción que hubiese elegido para despedirse de la presidencia del Gobierno. Después, hablamos con Kim Jong Un, el "líder supremo" de Corea del Norte, que ha prohibido a los ciudadanos de su país llevar abrigos de piel para que no puedan vestir como él. Además, Ángel Llácer hace una fusión entre 'Más de uno' y 'Tu cara me suena'. Como Leo Harlem ya ha demostrado su gran potencial en películas de comedias, le proponemos que pruebe con otros géneros. En concreto, con la película 'El Padrino'. Además, intentamos hablar con la vidente de Manhattan, una pitonisa que echa las cartas y que, en realidad, es de Torremolinos. Al final resulta que 'La vidente de Manhattan' es una obra de teatro de Jesús Manzano, que está hasta el 12 de diciembre en el Artea Espai de Valencia. Por último, Jesús Manzano nos compensa la bajona que nos dio la semana pasada y hoy habla de cosas que dan gustazo, como cuando llamas a alguien por compromiso y no te coge el teléfono.